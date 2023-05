La Generalitat obre un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l'avaria a la R2 de Rodalies

La Generalitat ha obert un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l'avaria a les instal·lacions d'Adif a Gavà de la setmana passada, que ha afectat la circulació dels trens de la línia R2 sud i al conjunt de la circulació ferroviària a Catalunya. En concret, l'Agència Catalana de Consum imputa a Renfe una infracció per pràctiques comercials deslleials i per incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors.

Ha detectat manca d'informació i pràctiques comercials deslleials

La Generalitat ha detectat manca d'informació als usuaris afectats -deficiències d'informació en relació amb les alteracions del servei, els horaris i els transports alternatius o els punts d'atenció al client tancats, entre altres. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha avançat la mesura a Els Matins de TV3.



Es tracta d'infraccions tipificades com a "molt greus" que poden comportar multes d'entre 100.001 i un milió d'euros. Fa una setmana que Consum va posar inspectors a diverses estacions per vigilar que Renfe informés correctament de les incidències.

En un comunicat, la Generalitat ha explicat que "l'alteració social greu" provocada pels fets i la "posició prevalent" de Renfe com a operador dominant en el sector s'han considerat fets agreujants.

Una avaria que s'allargarà setmanes

L'avaria va produir-se dilluns 1 de maig a les 21:00 hores, quan va tenir lloc un incendi en un quadre de senyals que afecta l'enclavament de Gavà. Centenars de persones es van quedar tancades entre dues i tres hores a diversos trens de Rodalies de la línia R2 Sud i en alguns regionals que connecten Tarragona i les terres de l'Ebre amb Barcelona.



La reparació de l'avaria s'allargarà diverses setmanes, sense que Renfe hagi concretat quan es restablirà la circulació normal de forma completa.

Des de l'inici de les incidències, Consum ha desplegat inspectors a les estacions de Rodalies de Sants i Passeig de Gràcia de Barcelona, a Tarragona, Reus i l'Aldea-Amposta-Tortosa amb l'objectiu que Renfe compleixi les obligacions d'informació als consumidors i que prengui mesures per minimitzar les conseqüències de les incidències.



Ara, un cop notificat l'acord d'inici del procediment sancionador a Renfe, s'obre un termini perquè la companyia pugui presentar al·legacions, abans de la resolució de l'expedient.