Una fuerte llamarada solar de clase alta afecta a la ionosfera sobre China

El Centro de Monitoreo Espacial de China ha emitido este viernes una alerta sobre una llamarada solar de clase X1.6 que se ha registrado sobre las 10.22 horas (02.22 GMT). Se trata de una de las más intensas de los últimos años y ha generado un impacto significativo en la ionosfera sobre el territorio chino.

Estas llamaradas solares constituyen fenómenos violentos, producidos en la superficie solar. Al propagarse, liberan una gran cantidad de energía, que equivale a miles de erupciones volcánicas o explosiones de bombas de hidrógeno.

Las emisiones, que se manifiestan como un brillo repentino en una zona local de la atmósfera solar, van acompañadas de un aumento de radiación electromagnética y de la emisión de partículas cargadas.

La erupción de este viernes se encuentra dentro de la categoría más energética: forma parte del tipo X en una escala de cinco niveles, A, B, C, M, C y X (de menor a mayor intensidad). Este tipo de fenómenos naturales pueden causar un fuerte impacto en las comunicaciones y sistemas electrónicos, entre ellos la navegación aérea y por satélite, pero de momento no se han reportado daños o interrupciones significativas en las infraestructuras críticas del país.

Sin embargo, se ha instado a las autoridades y operadores de sistemas a tomar las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto potencial de este tipo de fenómenos. Las llamaradas solares se producen con cierta regularidad, siguiendo un ciclo de 11 años aproximadamente. Actualmente nos encontramos en el pico de actividad del ciclo solar 25, que se prevé que alcance su máximo entre enero y octubre de 2024.