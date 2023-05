L'incendi d'una catenària a l'estació de Manlleu interromp la línia R3 de Rodalies i provoca pànic entre els passatgers

Nou matí de caos a Rodalies per una nova avaria, aquest cop, per un incendi que es va declarar dimarts al vespre a la catenària de la R3 a Manlleu. Tècnics de l'operador d'infraestructures ferroviàries han treballat aquesta nit en la incidència, que ha quedat solucionada cap a les 5:30 hores i els trens ja circulen segons els horaris previstos. El Govern ha obert un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l'incident a les instal·lacions d'Adif a Gavà de la setmana passada.



Els fets van tenir lloc quan un cable va incendiar-se i va caure damunt el sostre d'un comboi. En vídeos difosos a través de les xarxes socials es veuen diverses explosions al pantògraf i usuaris fugint corrents del tren.

Protecció Civil va activar la fase de prealerta del pla Ferrocat i Renfe va reubicar més de 100 passatgers, que van haver de completar el trajecte per carretera.

Expedient sancionador a Renfe

La incidència a l'R3 se suma als problemes provocats per l'incendi a les instal·lacions de Gavà de la setmana passada, on la circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí a unes setmanes. Com a conseqüència, el Govern ha obert un expedient sancionador a Renfe. Així ho ha anunciat aquest dimarts el conseller de Territori, Juli Fernàndez, en una entrevista al programa Els Matins de TV3.