Nova jornada d'incidències a Rodalies: talls a la línia R3 i retards a l'R2 

Després d'un dilluns caòtic, la xarxa de Rodalies torna a registrar incidències que provoquen retards en diferents línies. Des de primera hora de matí, l'R3 es troba tallada entre Ripoll i Sant Quirze de Besora (Osona) a causa d'una avaria en el sistema d'electrificació. La incidència s'ha produït a les 05:50 hores quan el pantògraf d'un comboi s'ha enganxat amb la catenària. El tren viatjava en sentit sud i al seu interior hi havia 10 passatgers.

A les 07.12 hores el comboi ha pogut continuar la marxa. Tècnics de Renfe i Adif s'han desplaçat fins el punt per reparar l'avaria. En paral·lel s'està gestionant un transport alternatiu per carretera, tot i que, d'acord amb la companyia, hi ha dificultats per trobar busos i conductors disponibles, ja que moltes empreses ja tenen compromesos serveis, la majoria de tipus escolar.

Retards a l'R2 i l'R2 Nord

També es registren retards a l'R2 i l'R2 Nord per una "incidència a la infraestructura" entre Montcada i la Sagrera. La falta d'alimentació elèctrica per la caiguda de la catenària ha provocat que s'hagi de circular per una sola via entre Sant Andreu Comtal i Montcada Reixac.

La incidència provoca retards d'almenys 40 minuts a les dues línies. També a l'R2 Sud. Des de primera hora del matí, les xarxes socials s'han omplert de queixes dels usuaris, cansats de les avaries que registra la xarxa de Rodalies pràcticament cada dia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat les incidències i ha tornat a exigir al Govern espanyol que en traspassi la totalitat de la gestió del servei a Catalunya. "Milers de passatgers afectats pel desastre de Rodalies i l'Executiu amagat", ha criticat a X (abans Twitter). Aragonès ha considerat "imprescindible i urgent el traspàs integral, amb la infraestructura i els recursos per revertir anys de deixadesa".