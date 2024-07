Set opcions per activar-te aquest estiu fent turisme a la Cerdanya

La Cerdanya és una comarca amb una riquesa patrimonial i històrica fora mida, amb uns paratges i una natura que no ens acabarem i una tradició i un caràcter molt propis. Es tracta d'un territori que és molt més que aquella comarca al Pirineu on molts fan vida a l'estiu, hi esquien a l'hivern i s'hi salten el confinament quan hi ha una pandèmia.

Les activitats a l'aire lliure són doncs un dels puntals d'aquesta comarca durant tot l'any, enmig d'uns paisatges particulars i un territori ideal per desconnectar. Senderisme, bicicleta, hípica, golf… a més d'esquiar a l'hivern o anar a buscar bolets a la tardor. Us proposem set opcions per fer turisme actiu aquest estiu per l'anomenada gran vall del Pirineu.

19 rutes en BTT i 13 ports de muntanya

Com a comarca de muntanya, la BTT està molt present i arrelada a la Cerdanya. Per això, hi trobem infinitat de rutes: 19 d'elles estan indicades i ben documentades a través del seu portal web. Es tracta de rutes que van des d'exigents a recorreguts per fer amb nens, passant per descensos o itineraris amb historia i patrimoni al voltant.

La comarca també és un paradís per als amants de la bicicleta de rodes fines, de carretera. Podem trobar-hi fins a 13 ports de muntanya senyalitzats, a banda dels que no ho estan, des d'on gaudirem de vistes panoràmiques de les valls verdes i els cims majestuosos dels Pirineus. L'alçada de la vall és bona opció per als que busquen fer entrenaments en alçada.

Pel que fa a la bicicleta, també cal destacar que s'hi pot fer el tram del camí de Sant Jaume o La Molina Bikepark, 13 circuits de descens per a riders de tots els nivells, un circuit de Cross Country i Wood Park. També hi ha tretze carreteres de muntanya per a la pràctica d'aquesta modalitat de ciclisme.

Ressegueix la Via Romànica

I si parlem de patrimoni i historia hem de parlar de la Via Romànica, la ruta transfronterera del romànic pirinenc. Una opció que ens permetrà conèixer a més l'arquitectura religiosa de la comarca. Podem conèixer totes les esglésies romàniques de la comarca seguint els itineraris proposats en el fulletó de la Via Romànica.

Es tracta d'una proposta que transcorre transversalment des de Perpinyà, al Rosselló, a la Catalunya del Nord, fins a Bassella, al límit meridional de l'Alt Urgell. Ho fa així a través de les comarques del Rosselló, el Conflent, Cerdanya i l'Alt Urgell, des de la Mediterrània fins al començament de les terres altes de ponent. Inicialment, avança per la vall del riu Tet, per després enllaçar amb la vall del Segre, sent l'únic obstacle orogràfic el Coll de la Perxa.

Fes senderisme per les seves muntanyes

La Cerdanya té una natura privilegiada i molt característica. Es tracta d'una de les valls més amples d'Europa, a més de destacar per la seva altitud. Es troba entre la serralada pirinenca i les serres del Cadí i el Moixeró, amb un clima entre l'atlàntic i el mediterrani, amb tres unitats biogeogràfiques naturals definides: la solana, la plana i la baga.

La comarca és ideal per gaudir del senderisme i la seva natura. — Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Enmig d'aquests paratges, la comarca destaca per diverses muntanyes imponents que son objecte dels excursionistes més experimentats. El Puigmal, el Carlit, la Tosa d'Alp o el Puigpedrós son part de la comarca. Però també la Comabona, la Coma d'Or, el pic del Moixeró, el pic dels Moros o la tossa plana de Lles.

Més enllà dels desnivells més exigents, podem gaudir també de passejades com el camí dels enamorats de Puigcerdà o visitar estanys com el de Malniu o els de la Pera. I evidentment podem fer recorreguts per les seves diverses valls.

Ressegueix el camí de Sant Jaume

Més enllà dels grans pics, una bona opció per als senderistes és fer el camí de Sant Jaume, que va néixer com un pelegrinatge relacionat amb les restes de l'apòstol. En el segle XX, el camí pren una gran importància, afegint-se a l'aspecte religiós altres com el cultural i l'esportiu. Les rutes que portaven i porten a Compostela convergeixen en dos camins principals: l'aragonès i el navarrès.

Segons detalla el lloc web de Turisme Cerdanya, en aquestes vies principals conflueixen multitud de vies secundàries. Una d'elles, i com a variant d'entrada a la Península, recollia la gent procedent de l'Europa meridional que entrant pels colls de la Perxa i Pimorent, conflueix a Sant Jaume de Rigolisa (Puigcerdà), creua la Cerdanya per la vora del riu Segre i continua, travessant els Pirineus, en direcció a Jaca on enllaça. La ruta de Wikiloc marca uns 34 km i un desnivell positiu de 238 m, i es pot fer a peu o en bicicleta.

Gaudeix de la temporada de neu

Durant la temporada d'hivern es pot gaudir de la neu gràcies a les bones instal·lacions de les estacions d'esquí alpí i de nòrdic, així com gaudir des de les altres múltiples varietats. Dues grans estacions destaquen pel que fa a l'equí alpí: La Molina, la degana els esports d'hivern a Espanya amb 71 quilòmetres esquiables repartits en 68 pistes per a tots els nivells, i també Masella amb 67 pistes, conformant 74 km esquiables.

A més d'esquí alpí també es pot fer esquí nòrdic a Aransa, Guils Fontaner o Lles, així com esqui de muntanya a molts punts de la Cerdanya. Altres activitats son telemark, snowboard, raquetes de neu, motos de neu, trepitjaneu o trineus, entre molts altres.

Una imatge de l'estació d'esquí de La Molina (Cerdanya). — ACN

Tria entre les múltiples activitats amb nens

Gràcies a aquesta idoneïtat per fer activitats a l'aire lliure, la Cerdanya és un bon destí per fer activitats amb nens durant tot l'any. Podrem gaudir de la natura i els paisatges, però també trobarem activitats a cobert per triar i remenar.

Podem anar als parcs infantils de moltes de les seves poblacions, descobrir la natura a través d'aiguamolls, jardins botànics o un laberint màgic com el de Rocaviva. També trobarem activitats per descobrir les granges amb els més menuts de la casa o activitats d'aventura amb parcs per als infants més dinàmics.

Descobreix la Cerdanya des dels miradors

I acabem amb una opció per gaudir de la Cerdanya i els seus rics paisatges d'una forma ben extensiva, com és a través dels seus miradors. Ens ofereixen unes vistes espectaculars que agraden als amants de la natura i al públic general, amb muntanyes majestuoses, valls verdes i pobles encantadors.

En aquest mapa s'hi poden trobar 20 punts d'observació del paisatge, amb un mirador per a cada municipi cerdà o EMD. Les icones de prismàtics verds indiquen miradors accessibles només a peu, mentre que els prismàtics vermells assenyalen miradors accessibles amb cotxe o amb una breu caminada.