Ecologistes del Berguedà critiquen l'ampliació de la C-16: anuncien mobilitzacions i "batalla legal"

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà s'oposa frontalment a la transformació de l'Eix del Llobregat (C-16) en un tram de 20,7 km entre Berga i Bagà, amb nous carrils i un carril addicional reversible amb barrera mòbil. Els ecologistes anuncien mobilitzacions i accions, així com "batalla legal i administrativa" per aturar aquest projecte que consideren "un greu error". El veuen "innecessari" i "una temeritat, tant a nivell ecològic, com a nivell social i econòmic per l'Alt Berguedà". "Només la reducció de vehicles a la carretera pot acabar amb els problemes de trànsit", asseguren en un comunicat.

El grup reivindica una millora de les connexions de transport públic i l'arribada del tren al Berguedà: "Perpetua un model de mobilitat basat en el vehicle privat i en l'asfalt, insostenible en els paràmetres de sostenibilitat", critiquen. I apunta que pot malmetre espais naturals enmig de l'actual context de crisi climàtica: "No podem continuar apostant per grans infraestructures agressives amb el medi ambient i el territori".

Per tot plegat, el grup acusa la Generalitat de Catalunya de "mentir als ajuntaments i a l'opinió pública"; de "malversar fons públics" per fer aquesta obra mentre "no s'aborden altres necessitats bàsiques dels pobles rurals"; de negacionisme climàtic per voler obrir cinc nous túnels; d'incomplir "voluntàriament" l'agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb una "obra faraònica"; I d'"incoherència política", apuntant que la inversió respon a interessos econòmics i especulatius "indefensables".



Congestió a causa de la mobilitat cap a la Cerdanya

El Govern transformarà la C-16 amb l'objectiu de millorar-hi la funcionalitat, la fluïdesa i la seguretat. L'executiu invertirà 240 milions per renovar un tram de 20,7 quilòmetres, amb la construcció de nous carrils, la implantació d'un sistema pioner a l'Estat de carril addicional reversible amb barrera mòbil i nous túnels, entre altres accions. Tot plegat davant dels problemes de mobilitat que arrossega, especialment als caps de setmana arran dels vehicles de l'àrea metropolitana que pugen i baixen de la Cerdanya.

En aquest sentit, els ecologistes defensen que la solució passa també pel replantejament del model turístic de la Cerdanya i el decreixement turístic, "per tal que la gent del país pugui viure i treballar dignament als pobles del Pirineu": "Cal invertir en les persones i no en l'asfalt ni amb les activitats relacionades amb l'esquí i els esports de neu", diuen, criticant el que consideren un "model especulatiu".



"Ampliant la carretera, es perpetua el turisme de segona residència, especulatiu, que ha expulsat la classe treballadora de la Cerdanya per l'augment dels lloguers", critiquen en el seu posicionament. "El Pirineu s'està convertint en un erm, amb la urbanització en espais agraris i protegits i l'assecament de fonts i aqüífers per l'excés de pous per satisfer la demanda d'aigua de les segones residències i les pistes d'esquí", afegeixen.