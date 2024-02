El Govern eixamplarà la C-16 entre Berga i Bagà i s'implementarà un tercer carril reversible amb barrera mòbil

El Govern transformarà l'Eix del Llobregat (C-16) en un tram entre Berga i Bagà, amb l'objectiu de millorar-hi la funcionalitat i la fluïdesa, així com la seguretat del trànsit. La consellera de Territori, Ester Capella, ha presentat aquest dijous a alcaldes i alcaldesses del Berguedà aquest projecte per un important eix de comunicació del país. La via arrossega problemes de mobilitat, especialment als caps de setmana arran dels vehicles de l'àrea metropolitana que pugen i baixen de la Cerdanya.

L'executiu invertirà 240 milions per renovar un tram de 20,7 quilòmetres. Aquesta transformació es traduirà en la construcció de nous carrils i la implantació d'un sistema pioner a l'Estat de carril addicional reversible amb barrera mòbil, així com nous túnels. En concret, l'obra consistirà en l'eixamplament de la carretera que, en funció del tram, serà de 2-2 (dos carrils per sentit) o de 2+1. L'actuació està cridada a ser una de les més rellevants a la xarxa viària de la Generalitat dels pròxims anys.

Després de les modificacions del projecte que s'han anat incorporant, el Govern preveu aprovar el projecte durant aquesta primavera i licitar el primer tram, entre Berga i Cercs, durant el primer trimestre de 2025. "Per fer aquesta proposta final i arribar a la millor solució tècnica i ambiental hem analitzat i tingut especialment en compte totes les al·legacions i aportacions rebudes dels Ajuntaments i els agents del territori", ha reivindicat Capella.

El projecte abasta també els termes municipals la Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i Bagà, a banda Berga i Bagà. La consellera de Territori ha defensat que volen donar "solució funcional als problemes de congestió que afecten notablement els veïns del Berguedà", així com a la "mobilitat de proximitat, també en modes de mobilitat activa", entre altres aspectes.

Diverses actuacions al projecte

El projecte opta per un tercer carril reversible perquè el trànsit és molt intens en determinades franges horàries i en un dels dos sentits. S'utilitzarà en un sentit o l'altre en funció de les necessitats, i gràcies a una barrera mòbil. El sistema funciona mitjançant una màquina de transferència, que agafa la barrera de formigó i la va traslladant mentre circula a uns 8-16 km/h. D'altra banda, l'actuació preveu un disseny dels carrils que permet un espai suficient en el cas que es produeixi alguna incidència en el sentit de carril únic.

El projecte inclou també la construcció de cinc túnels, tots nous i desdoblats: destaca la novetat del de La Nou de Berguedà, que tindrà 870 metres de longitud. I es preveuen una trenta d'infraestructures, que sumen una longitud de 2,2 quilòmetres. Destaca el nou viaducte que es construirà al seu pas per Cercs, més ample que l'actual, que tindrà un tercer carril reversible amb barrera mòbil i amb una longitud de 290 metres.

Imatge virtual de la barrera. — Govern

20 anys d'anuncis

L'aleshores conseller socialista Joaquim Nadal va prometre l'estiu del 2006 que les obres de la C-16 entre Berga i la Cerdanya començarien tan bon punt s'enllestís el desdoblament fins a la capital del Berguedà. El debat sobre el desdoblament o no s'ha mantingut viu: aquest mateix desembre, el ple del Consell Comarcal del Berguedà, a través d'una moció aprovada per unanimitat, va reclamar "de manera urgent" el projecte executiu pel desdoblament.

Després de prop de 20 anys d'anuncis, Capella ha assegurat que aquest cop hi ha pressupost, calendari i un projecte "consensuat". "No fem anuncis que després no es materialitzen", ha subratllat. El president comarcal Ramon Caballé ha dit que els alcaldes del territori donen "un vot de confiança" al Govern i ha celebrat que, "per primer cop en molt de temps", hi ha un calendari sobre la taula.