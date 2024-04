Illa: "La política no es la conquista del poder a cualquier precio"

Tras conocer la continuidad de Sánchez en la Moncloa, en un ambiente pletórico en el auditorio del TecnoCampus de Mataró, Salvador Illa se ha mostrado "muy contento" de seguir contando con el "liderazgo" del jefe del Gobierno: "Es el mejor aliado y una garantía de que la política desplegada en Catalunya va a seguir".

El mitin de este lunes ha congregado unas 450 personas en una sala que se ha quedado pequeña. Durante su discurso, el candidato del PSC a las elecciones al Parlament ha afirmado que la decisión de Sánchez ha generado en la sociedad "una reflexión colectiva sobre la naturaleza de la política". "Hay líneas rojas. La política no es la conquista del poder a cualquier precio. De esto van las elecciones del 12 de mayo: ¿queremos una política entendida como un servicio público o una política que va de ocupar el poder y ya está?", ha sentenciado.

Illa busca "la tercera gran transformación de Catalunya"

En esta línea, ha añadido que su planteamiento es "un autogobierno fuerte, que busca la tercera gran transformación de Catalunya, que se acerca a Europa y que pone los servicios públicos en el centro". El primer secretario del PSC también ha lanzado nuevamente reproches contra los gobiernos anteriores por "perder una década" y ha propuesto "abrir una nueva etapa" para "unir y servir" en un momento de "cambio sistémico" global.

Para llevar a cabo su "política útil" en el Govern, sin embargo, serán necesarios pactos con el adversario. "Los que solo hablan con los que piensan como ellos no enriquecen el diálogo. ¿Cómo se hace política si no es llegando a acuerdos?", ha dicho Illa, y ha añadido que el PSC quiere "proponer y no criticar, sentarse, escuchar y contrastar".

Illa promete aumentar la inversión a las universidades

Los asistentes han aplaudido las propuestas de Illa, entre las cuales ha destacado el anuncio de destinar el 1% del PIB al ámbito de las universidades y la investigación. El candidato socialista ha subrayado la necesidad de apoyar "las profesiones STEM" (por sus siglas en inglés), relacionadas con los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Alícia Romero: "Necesitamos a Sánchez en la Moncloa para acompañar a Illa en la Generalitat"

Por su parte, la candidata número dos de la candidatura por Barcelona, Alícia Romero, también ha aplaudido la noticia del jefe del Gobierno: "Hoy gana la resiliencia y los valores de la gente de izquierdas. Necesitamos a Sánchez en la Moncloa para acompañar a Illa en la Generalitat".

Tras tildar al candidato del PSC de un "trabajador incansable" que "ha construido desde la oposición", Romero ha llamado a la movilización del voto socialista no solo para ganar las elecciones, sino para gobernar en Catalunya.