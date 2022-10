Apostar por el talento femenino STEM para una sociedad más igualitaria

En nuestro país, tan solo el 29% de los jóvenes matriculados en carreras de Ingeniería son mujeres. En grados de Informática, el porcentaje es todavía más bajo; hablamos de un 13,4% de estudiantes femeninos. Aunque ellas sean más a la hora de matricularse y graduarse en la Universidad en comparación con sus colegas, su presencia en las titulaciones STEM (el acrónimo en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es notablemente inferior. Así lo refleja el último informe "Igualdad en cifras" publicado por el Ministerio de Educación.



En este contexto, es importante recordar que grandes organizaciones, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se están pronunciando sobre el camino que está tomando el mercado laboral. En concreto, la OCDE prevé que para el 2030 el 80% de los empleos que hoy conocemos desaparecerán, siendo reemplazados por aquellos que incorporen formación STEM. Por ello, la baja presencia de mujeres en este tipo de titulaciones supone una serie de consecuencias. Por un lado, limita el potencial de desarrollo del sector científico-tecnológico, pues la sociedad estará dejando a un lado a una gran parte de la población (el 50% de la sociedad son mujeres), prescindiendo de su visión y aportación profesional. Por otro lado, las propias mujeres están perdiendo la oportunidad de desarrollarse en un sector con gran potencial, con el riesgo de quedar fuera del segmento más pujante y uno de los mejores pagados y considerados del mercado laboral.



Para poner solución a esta situación se debe actuar siguiendo una doble vía. Por un lado, el sistema educativo debe ser capaz de generar talento femenino, es decir, las niñas y jóvenes del mundo deben estar interesadas en este tipo de disciplinas STEM. Por otro lado, las empresas deben poner foco en ser atractivas también para las mujeres derribando los estereotipos que se suelen asociar a los empleos STEM. Así, el papel de las empresas del sector en la lucha contra esta brecha de género y la desigualdad es fundamental.



En España, una de las empresas que lleva años actuando en esta doble vía es Endesa. "El 60% de las nuevas contrataciones de Endesa será de personas formadas en disciplinas STEM y pretendemos que al menos un 50% sean mujeres. No podemos desaprovechar el talento de la mitad de la población", declaró José Bogas, consejero delegado de la compañía eléctrica, hace unos meses. En su compromiso con el talento femenino, Endesa lleva años poniendo en marcha una serie de medidas que buscan revertir la falta de mujeres en puestos STEM. Estas medidas se enmarcan en su Política de Diversidad e Inclusión, donde desarrollan una serie de objetivos ambiciosos con el fin de crear una plantilla diversa en ámbitos como el género, pero también en lo referido a la edad, la orientación e identidad sexual y la discapacidad.



Despertar el interés de las jóvenes por lo STEM

"El género es la dimensión en la que llevamos más años trabajando y donde más iniciativas hemos puesto en marcha. En un sector muy masculino como es el de la energía, hemos mejorado y tenemos un 26% de mujeres en la plantilla. Está claro que tenemos que seguir trabajando para mejorar ese porcentaje", explica Marta Cotrina, responsable de cultura y de diversidad de Endesa. Uno de los principales ejes de acción de la compañía está en la atracción del talento femenino. Consciente de la carencia de mujeres técnicas en su sector, Cotrina cree que uno de los principales puntos donde hay que actuar es en la etapa educativa, donde debe nacer el interés de las jóvenes por las carreras científico-tecnológicas. "Al haber menos mujeres técnicas, difícilmente podemos atraer ese talento. Por eso hay que actuar desde las edades tempranas", puntualiza Cotrina.



En la actualidad, la poca presencia de mujeres en carreras STEM tiene muchos factores detrás, aunque quizás los más notorios tienen que ver con los prejuicios y estereotipos que hay alrededor de estas disciplinas, asociadas socialmente a los hombres. A esto se suman otros condicionantes, como la falta de referentes femeninos con el que se encuentran las niñas y jóvenes. Por ello, desde 2017, Endesa desarrolla y promueve una serie de iniciativas en colaboración con el sistema educativo con el fin de despertar el interés por las materias STEM entre las más jóvenes. Destacan programas como "Ella te cuenta", donde a través de webinars dirigidos a alumnas de ESO, las profesionales con perfiles técnicos de Endesa comparten sus propias experiencias y su visión sobre la ciencia y la tecnología. O "Back to school", una iniciativa en la que las propias empleadas de la compañía vuelven a los colegios donde se formaron para compartir con las alumnas cómo sus estudios técnicos las han ayudado a lograr una carrera profesional exitosa.



También está el proyecto educativo "Orienta-T", una iniciativa dirigida a estudiantes de educación secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y a sus profesores. A través de 16 píldoras y una batería de más de 50 vídeos motivacionales de ponentes STEM, los jóvenes son capaces de reflexionar sobre su futuro profesional. Al mismo tiempo, el programa trata de visibilizar el liderazgo femenino en las áreas STEM, rompiendo estereotipos y animando a las jóvenes a estudiar estas carreras. A través de estos programas, Endesa se plantea, tal y como ha hecho en años anteriores, promover las materias STEM entre 1.500 niñas este 2022



Para luchar contra los estereotipos comentados anteriormente, la compañía también ha puesto en marcha "Derribando estereotipos", unos talleres dirigidos a alumnado de entre 10 y 12 años, que es cuando se empiezan a hacer explícitos estos estereotipos en las relaciones sociales. Estos talleres se realizan en las aulas de colegios junto con psicólogos expertos y el objetivo es "desmontar" los estereotipos de género y acercar la ciencia a las niñas.



En su apuesta por el talento STEM, la compañía también ha lanzado el formato radiofónico "Radio We + Mujeres STEM", una nueva iniciativa de Endesa y la Fundación Universidad-Empresa que busca acercar el mundo de las disciplinas STEM a las jóvenes y mostrarles las enormes oportunidades profesionales que se están abriendo en el campo tecnológico. Otra iniciativa en marcha es el proyecto "RetoTech", que ha arrancado este curso escolar 2022-2023 con 200 colegios ya seleccionados para participar en su octava. El proyecto reta a docentes y alumnos de los centros educativos participantes a que desarrollen iniciativas tecnológicas que resuelvan necesidades reales de su entorno escolar o social, fomentando el interés por lo STEM.



El talento femenino llega a la compañía: ¿y ahora qué?

Desde Endesa no se limitan a promover iniciativas para atraer el talento femenino hacia las carreras STEM, sino que también trabajan en potenciar ese talento una vez las mujeres se convierten en trabajadoras de la compañía. Por ejemplo, llevan a cabo políticas de sensibilización para brindar información necesaria sobre brecha de género a la plantilla. En este caso, destaca el programa "Decisiones Inconscientes". "Nos hemos dado cuenta de que tenemos sesgos inconscientes que ponen freno a un entorno laboral basado en la igualdad real. Por eso hemos puesto en marcha este proyecto, que está dirigido a sensibilizar a los gestores, para que vean cómo se están realizando conductas de desigualdad de género casi sin darse cuenta", explica Cotrina. El programa, basado en la analítica de datos, cuenta con herramientas como el Termómetro de la Diversidad o la Calculadora de brecha salarial, una herramienta de simulación con la que los gestores pueden comprobar cómo sus decisiones impactan en los objetivos de Diversidad. Por ejemplo, cuando un gestor tiene que hacer una revisión salarial, esta calculadora le permite saber que si decide subirle el sueldo a un hombre y no está haciendo lo mismo con las mujeres, puede estar aumentando la brecha salarial en la compañía.



Por otro lado, Endesa también lleva a cabo políticas dirigidas al empoderamiento de sus trabajadoras. "Nos hemos dado cuenta de que las mujeres deben trabajar la marca personal. Por ejemplo, en las entrevistas de trabajo suelen decir todo lo que les falta en vez de todo lo que tienen, piden menos aumentos de salario… Desde Endesa, empoderamos su liderazgo para que dejen a un lado ciertas conductas estereotipadas, como el ser menos asertivas o el no pedir lo que les corresponde", explica Cotrina. En este sentido, se han realizado diferentes programas, como el "Women Mentoring" y "Take the Lead", destinados al desarrollo, empoderamiento y visibilidad de mujeres para que ocupen puestos de responsabilidad dentro de la compañía. Además, Endesa tiene en marcha diferentes medidas de conciliación (más de 60 medidas según el convenio) y se intenta fomentar sobre todo la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres.



Por su compromiso con la igualdad de género, Endesa mantiene desde 2010 varios reconocimientos como el Distintivo de Igualdad del Ministerio de Igualdad o el Premio Divem Mujeres Diversas desde el 2019, de Accem, por el fomento de las carreras STEM, o su inclusión en el Índice de Género de Bloomberg, un barómetro que reconoce el trabajo de las empresas por crear entornos laborales inclusivos. Como destacan desde Endesa, el talento no tiene género y una mayor diversidad en las empresas es algo tan necesario como beneficioso. Un beneficio no solo para las mujeres, sino para las propias empresas y la sociedad en su conjunto.