Los partidos intentan aparcar la cuestión de Sánchez y reconducir la campaña catalana hacia los temas convencionales

No les va a ser fácil, pero los partidos catalanes han intentado este martes dar un primer carpetazo a la crisis derivada de los cinco días de reflexión decretados por Pedro Sánchez sobre su futuro, y el anuncio de su continuidad al frente del Gobierno español. Impactada y totalmente monopolizada en su arranque por esta cuestión, la campaña electoral catalana para las elecciones del 12 de mayo todavía no ha resurgido este martes con toda la fuerza que cabría esperar a estas alturas de la contienda. Pero las formaciones políticas han intentado que, por lo menos, los temas relativos a Catalunya vuelvan a centrarla a la espera de que, en los 10 días que quedan para poder pedir el voto, sus mensajes y propuestas puedan emerger con más fuerza.

Participación de Sánchez en la campaña este jueves

Ello no quiere decir que Pedro Sánchez no continúe acaparando atención en Catalunya, y su presencia en la campaña electoral del PSC en los próximos días ya genera expectación. Y los socialistas no desaprovecharán ese tirón. El candidato del PSC, Salvador Illa, ha explicado que el presidente del Gobierno español participará en dos actos esta semana. El primero será el jueves en Sant Boi de Llobregat y el segundo será el sábado en Montmeló, los dos en la provincia de Barcelona.

El cabeza de lista socialista ha dicho estar "encantado" de que Sánchez les acompañe en estos dos mítines y ha afirmado que las políticas del Gobierno español son "positivas" para Catalunya.

Illa recibe el apoyo de figuras como Coixet o Serrat

Pero con todo, tampoco el candidato del PSC, Salvador Illa, ha querido insistir en la cuestión de Pedro Sánchez para no eclipsar el acto programado para este martes consistente en la presentación del logotipo de campaña y del grupo de apoyo 'Sí'. Una plataforma de intelectuales, artistas y personalidades destacadas que se posicionan a favor del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. Aunque Illa ha aprovechado para reivindicar "una nueva forma" de hacer política que sea "más racional y con más espacios reposados" y se ha comprometido a hacerla efectiva si acaba gobernando. El candidato socialista ha apelado a los acuerdos y la racionalidad como forma de entender la política. De todas formas, ha subrayado que esto no quiere decir "resignarse" y ha defendido que es necesaria la "ambición".

Entre las personalidades que han decidido posicionarse a favor del socialista se encuentran la directora de cine Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal, el cantautor Joan Manuel Serrat o el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez, entre otros. Durante su intervención, Illa ha agradecido el apoyo a la plataforma y confió en que ayude a la ciudadanía a "acabar de decidirse" en los últimos días antes de las elecciones.

ERC se centra en la financiación autonómica

Esquerra se ha basado en la financiación autonómica en su intento de recentrar la campaña hacia los temas de calado de Catalunya, después de la irrupción de Pedro Sánchez. Los dirigentes de ERC se muestran profundamente molestos con lo que consideran "una operación de injerencia electoral" del presidente del Gobierno español, según fuentes de la dirección del partido, que admiten que les ha perjudicado. Aunque confían que en los próximos días puedan recuperar el pulso de la campaña que tenían previsto con la explicación de su acción de Govern de los últimos tres años y su agenda política para la próxima legislatura. Una campaña que en Esquerra consideran que se les va a quedar "corta". Así pues, el candidato de los republicanos, Pere Aragonès, ha intentado obviar el tema de Sánchez todo lo posible y ha defendido la propuesta de su Govern de financiación "singular", aprovechando para criticar las propuestas de PSC y Junts.

Aragonès ha recordado que los socialistas, cuando han gobernado, han renunciado al consorcio tributario previsto en el Estatut de 2006, que ahora reivindica su candidato, Salvador Illa. "Renunciaron al consorcio que ahora defienden, es una nueva propuesta de humo", ha añadido. El cabeza de lista de ERC también ha acusado a Illa de "súbdito" de la Moncloa por defender el pacto fiscal en Euskadi y no en Catalunya.

El president de la Generalitat, y candidato a la reelección, también ha rechazado la propuesta del presidenciable de Junts, Carles Puigdemont, de "cancelar" la deuda con el Estado a cuenta de inversiones no ejecutadas. Aragonès asegura que, de aplicarse esta vía, Catalunya estaría 10.000 millones de euros por debajo de lo que los republicanos consiguieron con la condonación del FLA por un importe de 15.000 millones. "O no se miraron los números o, en esta ocasión, acabaron copiando mal las propuestas de ERC. Lo que proponen, operativamente, es absolutamente inviable", ha afirmado Aragonès.

La CUP se abre a alianzas independentistas

Por su parte, la CUP ha entrado en una de las claves que muy probablemente tenga la noche electoral del 12 de mayo y sus resultados. La de las posibles alianzas postelectorales para formar el nuevo Govern de la Generalitat. La candidata de los anticapitalistas, Laia Estrada, ha abierto la puerta a una posible entente independentista con ERC y Junts "siempre que haya una enmienda clara a las políticas defendidas hasta ahora".

"Cuando los acuerdos han sido con nosotros, hemos avanzado", ha defendido la candidata cupaire en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (ACN). Estrada aseguró que su partido "no pone líneas rojas en ningún momento" a la hora de dialogar y, en este sentido, aseguró que se pueden "llegar a entender" con los otros dos partidos independentistas, tal y como ocurrió " en otros momentos". "Debemos recuperar la iniciativa de hacer política aquí [en Catalunya], eso es lo que hace avanzar al país", ha dicho Estrada. La candidata de la CUP criticó que los dos partidos independentistas "estén esperando continuamente permiso de Madrid" e hizo referencia a una supuesta "sociovergencia republicana". "Debemos dejar de ponernos como límites lo que el PSOE está dispuesto a hacer", ha remarcado.

Comuns Sumar contra "todos" los fascismos

También Comuns Sumar ha querido centrar su mensaje en los servicios públicos, concretamente en los relacionados con el derecho a las curas y la atención a la dependencia. Los comuns lo han hecho en un acto electoral celebrado en la ciudad de Sabadell en que han participado el número dos de la candidatura y alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, acompañado del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; junto a las integrantes de la candidatura de Barcelona Núria Lozano y Laura Campos; y el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena.

Por su parte, el cabeza de lista por Girona de Comuns Sumar, Eloi Badia, ha remarcado este martes que la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, es alcaldesa de Ripoll gracias a Junts, partido que se opuso al acuerdo alcanzado con el resto de formaciones del Ayuntamiento para cerrarle el paso. Badia ha denunciado lo que considera "complicidad entre la extrema derecha de Orriols y la derecha extrema de Puigdemont" y ha mostrado "profunda decepción" por el papel del partido del expresident de la Generalitat en la llegada de la extrema derecha independentista a la alcaldía de Ripoll.

El candidato de los comuns, acompañado por el activista en defensa de los derechos fundamentales y número tres de la lista por Barcelona, Andrés García Berrio, ha pegado varios carteles en Ripoll con el eslogan 'Extrema derecha, ni en catalán ni en castellano' y ha criticado que mientras lo hacían se haya presentado la Policía Local, que los habría identificado. "Orriols no quiere que se piense diferente. La Catalunya de Orriols es oscura, pequeña y sobra gente", ha deplorado.

La suspensión de la campaña en la Catalunya Nord –donde se concentra la actividad de Junts–, a consecuencia de la defunción de la madre de Carles Puigdemont, ha marcado la jornada electoral de los postconvergentes, que se ha limitado a un acto, en la ciudad leridana de Mollerussa, liderado por el secretario general del partido, Jordi Turull. Pero en general, la campaña electoral catalana ha intentado este martes aparcar el "efecto Sánchez", aunque las entrevistas del presidente del Gobierno español, el debate sobre las medidas de regeneración democrática que piensa proponer, y los ataques redoblados de los dirigentes del PP, lo ha puesto difícil. Curiosamente, el PP es el partido que más ha mantenido en el centro de su campaña la cuestión de Sánchez. Día a día, la campaña electoral avanza en Catalunya hacia su meridiano aunque, si uno observa atentamente, parezca que justo acaba de empezar.