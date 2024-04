El comité federal del PSOE irrumpe en la campaña catalana y el resto de partidos cargan contra los socialistas

La campaña electoral catalana del 12M, en su segundo día de andadura, se ha trasladado este sábado a Madrid. Bien sea físicamente, como es el caso del candidato socialista Salvador Illa, o como ubicación de los reproches que todos los partidos han dirigido contra los socialistas a excepción, lógicamente, del PSC. Y es que el comité federal del PSOE celebrado este sábado por la mañana en la madrileña calle de Ferraz, y la multitudinaria concentración a sus puertas, en apoyo al presidente del Gobierno español, Pedro, Sánchez, ha monopolizado e irrumpido en buena parte de los mensajes de la jornada de la campaña electoral en Catalunya.



El encargado por parte de los socialistas de liderar los apoyos a Pedro Sánchez en la campaña ha sido el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En ausencia del candidato, Salvador Illa, presente en el comité federal del PSOE de Madrid, Zapatero ha arremetido de forma contundente contra la derecha en un acto electoral en Tarragona. Y ha pedido el voto para el PSC y para Salvador Illa, a su vez que la permanencia de Sánchez al frente del Gobierno español.

“48 horas para que Sánchez se quede e Illa sea president”

Zapatero ha alertado en Tarragona a "los demócratas y progresistas": "Tenemos 48 horas para impulsar a Illa para que sea president y para que Pedro siga", ha afirmado. En este sentido, pidió movilizaciones a favor de Sánchez como la de este sábado en la sede central del PSOE, "no por sentimentalismo", sino "por indignación". "Nuestra reacción es por patriotismo democrático", expresó. El expresidente ha advertido al PP de que no conseguirá nada "ni con el odio, ni la ira, ni la destrucción", una actitud que ha contrapuesto a la de Salvador Illa.



Zapatero también ha elogiado a los partidos independentistas de Junts y Esquerra, por apoyar la investidura de Sánchez y por haber "expresado que le apoyan ante esta ofensiva". Pero, aunque sin negar que podrían dar su apoyo a Pedro Sánchez en una posible cuestión de confianza, ni ERC ni Junts han recogido el guante y más bien han cargado duramente contra los socialistas por "sucursalistas de Madrid" y por "españolizar la campaña".

Puigdemont: “Es una ofensiva para españolizar la campaña”

Carles Puigdemont ha lanzado un contundente aviso desde el municipio de la Catalunya Nord de Argelers, en territorio francés, donde realiza sus mítines: "Esto no va del futuro del PSOE". El candidato de Junts ha alertado de lo que considera una "ofensiva para españolizar" las elecciones del 12M y ha cargado justamente contra la asistencia de Salvador Illa al comité federal del PSOE, en Ferraz. "No podemos ponernos al servicio de ningún partido español, como está haciendo hoy el candidato socialista, que acudió al comité federal del PSOE a recoger instrucciones" en lugar de hacer campaña en Catalunya, criticó Puigdemont. Y preguntó a unos 700 simpatizantes de las comarcas barcelonesas del Baix Llobregat y el Barcelonès trasladados en autocares: "¿Queréis un president que vaya a recoger instrucciones a Madrid o uno que vaya a dar instrucciones a Madrid?".



"Pretenden hacernos creer que todo esto va de Pedro Sánchez, el PSOE o el PP" y "convertir nuestras elecciones en unas elecciones donde se juega el futuro del PSOE" ha dicho. Ante esta "ofensiva", respondió con vehemencia: "¡Esto no va del futuro del PSOE! ¿Qué se han creído? ¿Nos pretenden confundir?". Y, en referencia a Salvador Illa, ha alertado de que Catalunya no puede tener un president de la Generalitat que sea "el encargado de una franquicia política" española. Ante los días de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez, Puigdemont ha recordado al presidente del Gobierno español que los independentistas ya "sabemos lo que son las fake news, el lawfare y el acoso por tierra mar y aire". Y ha lanzado una pregunta: "¿Dónde estabais vosotros, los socialistas, cuando 2,3 millones de catalanes fuimos a votar y fuimos tratados como delincuentes?".

Por su parte, el cabeza de lista de ERC en las elecciones, Pere Aragonès, ha pedido una "clara mayoría" de Esquerra el 12M, también contraponiendo los republicanos a los socialistas. El president de la Generalitat ha advertido de que, a pesar de los actuales momentos de tensión entre el PSOE y la derecha, el PSC puede volver a aceptar los votos del PP, como hizo en Barcelona, pero ahora para investir a su candidato, Salvador Illa. Aragonès ha hecho un llamamiento para evitar este escenario, y ha alertado de que todo lo que se ha construido en la última legislatura está "en riesgo" si gobiernan PSC o Junts. Y de que podrían volver los recortes en los servicios públicos: "Los recortes volverán si gobierna aquel que se dobla ante los intereses de la Moncloa", ha asegurado.

Feijóo: “Se creen impunes ante todo”

Pero más allá de los independentistas, el tono más duro contra Pedro Sánchez y los socialistas lo ha puesto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este sábado escoltaba al candidato de los populares, Alejandro Fernández. "Si usted quiere irse, se vaya. O se marcha ahora o lo echaremos en las urnas con aún más diferencia que en julio". Así de contundente ha sido Feijóo, cargando contra Pedro Sánchez desde un mitin celebrado en Ulldecona (Terres de l' Ebre). El líder de los populares ha dicho que Sánchez está protagonizando un "enfado de adolescente" y fue más allá afirmando que "lo más grave son los tics autoritarios del Gobierno y de su presidente". "Se creen impunes ante todo", ha seguido.



Feijóo recordó al presidente socialista que "está sometido a la ley y a los jueces, sino no hay democracia". "Estamos en un tic autoritario que desde Franco no lo habíamos visto", espetó. El candidato Alejandro Fernández ha rematado las críticas pidiendo el voto para "enviar a Sánchez y a Puigdemont a la papelera de la historia".

La CUP también ha disparado sus reproches contra la acción política en Madrid, donde perdieron su representación en las últimas elecciones generales, pero repartiendo sus críticas entre el PSC, ERC y Junts. Así, los anticapitalistas han aprovechado el acto de este sábado en la ciudad tarraconense de Amposta (Terres de l' Ebre) para cargar contra los "grandes partidos" y reivindicarse como la "mejor garantía" para "dejar de supeditarse a los imperativos" de Madrid. "No les permitiremos seguir gestionando el territorio al servicio de unos pocos", ha dicho la cabeza de lista de la CUP, Laia Estrada. En esta línea, pidió "coherencia" a ERC y Junts, a quienes acusó de defender una cosa en comarcas y otra en Barcelona. "No puede ser que aquí digan una cosa y allí lo contrario", ha dicho. Estrada también ha cargado contra el PSC: "No esperamos nada de Salvador Illa", espetó.

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, es la que más ha obviado la crisis de Pedro Sánchez, centrando su acto en el Baix Llobregat en temas de movilidad con una propuesta estrella de un bono de transporte de 30 euros mensuales para viajar por toda Catalunya. Lo cual no quiere decir que, en el acto de Sant Feliu de Llobregat, no hayan existidos también las críticas a los socialistas. Albiach ha asegurado que las elecciones del 12 de mayo servirán para determinar si se impone el modelo de movilidad del PSC, "que es el de más aviones para los turistas", o el de Comuns Sumar, "que es el de más trenes y más baratos para la gente". "Si dejamos al PSC solo, le dejaremos junto a los lobbies que quieren ampliar el aeropuerto, hacer la B-40 y hacer el Hard Rock", ha alertado. "Puedo aseguraros que girará a la derecha", ha añadido.