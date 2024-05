Matones a 6.000 euros para derribar a un alcalde del PSOE: así operaba la red corrupta del PP de Feijóo y los Baltar (y III)

El Partido Popular contrató por 6.000 euros una cuadrilla de matones para asegurar el éxito de la moción de censura que preparó en junio del año 2008 junto a un tránsfuga del PSOE contra el alcalde socialista de la localidad ourensana de Calvos de Randín.

La intermediaria de la operación habría sido presuntamente María José Caldelas, exdiputada autonómica del PP, entonces pareja del hoy senador y expresidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, y nuera del también expresidente del PP provincial, de la citada institución y exsenador Xosé Luis Baltar.

Así lo desvela un audio al que ha tenido acceso Público en el que un alto cargo de la Deputación muy próximo a la familia Baltar conversa con el entonces líder del PP en Calvos —y anteriormente alcalde de la localidad—, Antonio Rodríguez Alonso, quien admite haber firmado un contrato para que Caldelas le proporcionara guardaespaldas privados que escoltaran a los firmantes de la moción el día en que se iba a celebrar.

"Era la mujer de José Manuel, la nuera de Baltar"

La presión vecinal impidió finalmente que el pleno que iba a destituir al regidor socialista, Aquilino Valencia, prosperase. Pero Rodríguez Alonso reconoce en la conversación grabada que aún así abonó los 6.000 euros a la entonces pareja de Manuel Baltar, quien incluso lo llamó para reclamárselos. "Era la mujer de José Manuel, la nuera de Baltar", justifica el entonces responsable local del PP.

Público se ha dirigido a María José Caldelas y a Manuel Baltar para que pudieran ofrecer su versión sobre el contenido de los audios, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta. También ha tratado sin éxito de contactar con Antonio Rodríguez Alonso.

María José Caldelas y Manuel Baltar, en una imagen de archivo. — X

En cuanto a la Deputación de Ourense, el equipo del nuevo presidente, Luis Menor, ha declinado hacer comentarios. El pasado martes, tras la publicación de la primera entrega de las grabaciones que desvelan la red clientelar que tejieron los Baltar en torno a ella, la institución argumentó que los audios hacen referencia "a supuestos hechos que datan de hace 16 años y de los que la actual Deputación no tiene ni conocimiento ni relación alguna".

Esta es la conversación con su transcripción adjunta en la que el portavoz popular en Calvos, una localidad de 700 habitantes a 65 kilómetros al sur de Ourense en la frontera con Portugal, admite haber contratado a los matones para proteger a los tránsfugas el día de la moción de censura contra Valencia. La fuente de Público ha pedido que se distorsione su voz en las grabaciones para evitar que pueda ser identificada.

"Me llamó y tuve que pagarle los 6.000 euros"

- La Guardia Civil, cuando te mandaron, carajo, cuando la nuera de Baltar te mandó a los matones...

- Pero eso no fue...

- Sí, pero no le gustó, ¿eh? Cuidado, que lo sepas, porque yo lo sé por quien tú sabes, de Xinzo [da Limia], amigo tuyo y mío, y no le gustó esa papeleta, ¿me entiendes?

- Sí, pero es que si no teníamos escolta no entrábamos, y así tampoco entramos, ¿entiendes?

- Y no entrásteis y encima... Oye, ¿pero ella tuvo la cara de mandarte la factura? No.

- Hombre, ella... Eso fue un contrato que hicimos, eso...

- ¿Pero contratasteis a los matones por los 6.000 euros o te pasó ella después...?

- Eso fue lo que era, ¿entiendes? Pero, eso, joder, eso... Es la mujer del José Manuel [Baltar, hijo]...

- Ya, carajo, pero perdona que te diga, Antonio, pero yo no se lo hubiera pagado, ¿cuánto le pagaste? ¿6.000 euros?

- Sí.

- Yo no se lo hubiera pagado, perdona que te diga. ¡Bueno, carajo!

- Pero me llamó y tuve que pagárselos.

- Antonio, carajo...

- ¡Hombre, no! Tenemos aquí la factura, eso está pagado.

- Pero Antonio, si hubieran hecho algo, me parece bien, pero si no hicieron nada, que tengan un poco de.... Bueno, es lo que tú dices, es la mujer de Baltar.

- Claro, es la nuera de Baltar, hostias.

Feijóo y Baltar padre, en un mitin del PP en Ourense en una imagen de archivo. — Luzes

La grabación se suma a los audios que Público ha venido publicando esta semana en los que militantes, cargos del PP y sus familiares y empresarios vinculados al partido admiten haber pagado cantidades millonarias para conseguir plazas de funcionario en la Deputación, que obtenían incluso gracias a regalos en especie como un Rolls-Royce para la colección de coches clásicos de Xosé Luis Baltar.

BNG, PP y PSOE han pedido a Alberto Núñez Feijóo y al PP explicaciones por el contenido de las grabaciones, pero el líder del partido y su dirección mantienen silencio por el momento y han evitado referirse a ellas.

Feijóo y Rueda

Los audios son del año 2008, cuando Feijóo llevaba ya tres ejercicios como presidente del Partido Popular de Galicia y era portavoz de la oposición. Su segundo en el partido era su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, por entonces secretario general de la dirección gallega.

Durante el primer mandato de Feijóo en el partido, el PP perdió en las elecciones locales de 2007 la mayoría absoluta que tenía en el Ayuntamiento de Calvos. Los populares se quedaron con cuatro concejales frente a los cinco del PSOE que dieron la Alcaldía a Aquilino Valencia.

Pocos meses después, uno de los ediles socialistas se pasó al grupo de los no adscritos junto a los cuatro ediles populares, lo que permitió a Baltar, Feijóo y Rueda simular que el PP no incumplía el pacto antitransfuguismo, que prohíbe a los partidos hacerse con el poder en instituciones gracias a representantes elegidos en listas de otras formaciones que rompan su disciplina de voto.

"Oye, ¿pero ella tuvo la cara de mandarte la factura?". "Hombre, ella... Eso fue un contrato que hicimos"

La dirección del PP, sin embargo, estaba detrás de aquella operación, como desvela el audio en el que el líder popular local admite haber recurrido a Caldelas para obtener protección privada para el día de la moción. El cabecilla de esos guardaespaldas era un policía local de Celanova, municipio a 30 kilómetros de Calvos y gobernado por Antonio Mouriño, uno de los alcaldes más próximos a los Baltar.

Ese agente local fue condenado en 2011 a siete meses de cárcel por un delito de agresión a un árbitro de fútbol; y detenido en mayo de 2019 por otro presunto delito de violencia de género contra su pareja.

En cuanto a Mouriño, adquirió notoriedad fuera de Galicia en 2012, cuando decidió abandonar la Alcaldía de Celanova para ocupar un escaño en el Parlamento de Galicia y reclamó al Estado el subsidio de desempleo durante el mes y medio en que dejó de cobrar su sueldo de alcalde —63.300 euros anuales— hasta que obtuvo el de diputado autonómico. Acudió a los tribunales, pero la Justicia desestimó su demanda recordando que había renunciado a su cargo de manera voluntaria.

Condenada por falsedad en 2017

Caldelas, casada desde 2007 con Manuel Baltar, también compartió escaño con este último en la Cámara gallega en la legislatura 2001-2005. En octubre de 2017 fue condenada a un año cárcel y a una multa de 1.800 euros por dos delitos de falsedad en documento oficial cometidos para obtener una licencia municipal para reformar en 2009 un pub que regentaba en Ourense.

El 10 de junio de 2008, día de la moción en Calvos, una multitud entre la que se encontraban vecinos, alcaldes y militantes del PSOE de la zona ocupó las dependencias de la Casa Consistorial e impidió que se celebrase el pleno, en un ambiente que las crónicas periodísticas de la época describieron como de "guerra campal", con algunos vecinos y vecinas heridos por los golpes de los matones.

De derecha a izquierda, Xosé Luis Baltar, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, en un acto del PP en 2010. — PP

Tras fracasar ese intento, los firmantes de la moción acudieron a la Justicia, que tres años después ordenó la repetición del pleno. Se fijó nueva fecha para debatirla y votarla a principios de febrero de 2011, cuando faltaban apenas cuatro meses para las nuevas elecciones municipales del 22 de mayo de ese año.

Feijóo, que entonces ya había alcanzado la presidencia de la Xunta, apoyó a los tránsfugas, que actuaban a sus órdenes sin siquiera disimularlo. De hecho, en febrero de 2011 él mismo anunció en rueda de prensa, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, que estaba valorando retirar la moción de censura en Calvos dada la cercanía de las elecciones. Una semana después lo ordenó así, y los tránsfugas acataron la decisión.

El PSOE gana todas las elecciones en Calvos de Randín

Aquilino Valencia ganó aquellos comicios con el 60% de los votos y un concejal más a costa del PP. Desde entonces, el PSOE ha revalidado en otras tres ocasiones su mayoría absoluta en el Ayuntamiento y él sigue siendo el alcalde.

Los socialistas han ganado en Calvos todas las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas celebradas desde 2008. En las locales del 28 de mayo del año pasado obtuvieron más del 76% de los votos y se hicieron con seis ediles, mientras que el PP se quedó con uno.

Valencia ha asegurado a Público que desde que fracasó la moción de censura contra él, tanto Baltar padre como Baltar hijo aislaron a su municipio, marginándolo en el reparto de fondos, obras y servicios de la Deputación de Ourense.