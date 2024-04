Aragonès: "Los recortes volverán si gobierna aquel que se pliega frente los intereses de la Moncloa"

Después de una primera jornada electoral marcada por los resultados de la encuesta del CEO ―en la que Salvador Illa se consolida como ganador de las elecciones al Parlament y ERC se posiciona en segundo lugar en un duro duelo con Junts―, Pere Aragonès ha llamado a la movilización para evitar que el candidato del PSC se convierta en el president de la Generalitat con los votos del PP.



"Illa ha dicho que no aceptará los votos del Partido Popular, como ya hizo Collboni y no cumplió. Si pueden, harán lo mismo que en Barcelona. Debemos movilizar el voto republicano para que esto no sea posible", ha asegurado.

Aragonès se ha mostrado muy seguro de su candidatura este sábado por la mañana en el Centre Cultural de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), en un acto que ha congregado más de 200 personas. En el primer fin de semana de campaña oficial, tras la cancelación de la agenda pública de Sánchez y las dudas sobre su futuro político, el cabeza de lista de ERC ha lamentado que la propuesta de Illa sea "España y la Moncloa" y que la de Puigdemont sea él mismo.

Según el jefe del Ejecutivo catalán, "los recortes volverán si gobierna aquel que se pliega frente a los intereses de la Moncloa". "El próximo 12 de mayo debemos llenar las urnas contra los recortes, a favor de la lengua y del compromiso de libertad. Somos lo que haremos que las cosas pasen. La palabra imposible no sale en nuestro diccionario", ha añadido.

La lucha contra el fascismo, una cuestión colectiva

En este sentido, la voluntad de ERC pasa por tener más "libertad nacional", por luchar "contra el fascismo" y por tener un referéndum para Catalunya. "Hoy parece que la lucha contra el fascismo se reduzca a una sola persona. Pero esto no va de un nombre propio, va de todo un pueblo, de un país y una lucha colectiva".



Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado contra Puigdemont y ha asegurado que Catalunya "no merece políticos que solo se centran en hablar de sí mismos y se niegan a participar en debates y a dar la cara". Durante su discurso, también ha interpelado al voto para completar su proyecto de "plenitud nacional, cultural y lingüística, de justicia social y de prosperidad económica".

Tanto Aragonès como Junqueras han puesto sobre la mesa distintos ejemplos de "buena gobernanza" de Esquerra Republicana, como la ampliación del Hospital de Viladecans, la reindustrialización de Nissan, la apertura de guarderías públicas o el aumento en las cifras de ocupación. "Salvador Illa habla de década perdida, pero nosotros hemos bajado el paro a la mitad. Solo hemos perdido el tiempo durante los seis años en los que el PSC ha tenido ministros en la Moncloa", ha sentenciado el candidato de ERC.

En el acto de este sábado también han intervenido la consejera de Educación, Anna Simó; la candidata de Jovent Republicà y número 10 por Barcelona, Mar Besses, y el número 11 por Barcelona, Jordi Albert.