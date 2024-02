S'obre el tram de la B-40 entre Olesa i Viladecavalls després de 17 anys d'obres

El tram de la carretera B-40 que connecta Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) amb Viladecavalls (Vallès Occidental) ja està operatiu i ja circulen els primers vehicles després de 17 anys d'obres. Té un traçat de sis quilòmetres i tres carrils per sentit. El Govern espanyol i la Generalitat pacten el conveni que permetrà donar continuïtat a la carretera des de Terrassa i fins a Sabadell, tram conegut com a Ronda Nord, amb la previsió de poder-lo signar aviat.



El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha invertit un total de 293 milions per acabar aquest projecte, comptant amb expropiacions i sistemes de control i vigilància. "Era necessari connectar dues comarques com el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, que són el motor industrial de Catalunya, amb una carretera per on estimem que hi passaran uns 43.000 vehicles diaris, amb un 20% de tràfic pesat", ha detallat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha inaugurat la via.

Segons Puente, la via suposarà una reducció d'emissions de diòxid de carboni de 28.000 tones en el primer any, donat que escurçarà temps de recorreguts: "Per anar de Sabadell al Bruc es retallarà en 13 quilòmetres i en 10 miniuts el trajecte", ha afegit. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència dels governs locals dels municipis implicats, com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, o l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, però no de la consellera de Territori, Ester Capella.

Una obra llarga

Al llarg de la seva història, els treballs han patit nombrosos endarreriments, alguns provocats per crisis econòmiques que han suposat posposar actuacions necessàries. El més accentuat, però, va ser al 2019, després de detectar lliscaments en l'obra derivats d'uns forts aiguats, i que van suposar un nou endarreriment.

Després d'investigar diverses alternatives, es va optar per crear tres viaductes per salvar les complicacions que presentava el terreny, i reforçar diferents punts amb murs de contenció de formigó amb tirants d'acer. No seria fins al 2022 que es reprendria la construcció de la via.

Els treballs han patit nombrosos endarreriments, alguns provocats per crisis econòmiques

La via, però, ha disposat des de fa poc més de deu anys de dos trams curts al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. El primer al cantó vallesà va quedar obert al trànsit al juny de 2010, quan els llavors president de la Generalitat José Montilla i el ministre de Foment José Blanco inauguraven el traçat que connectava Terrassa amb la C-58 passant per Viladecavalls, i es donava el tret de sortida a seguir el perllongament fins el Baix Llobregat. Aquell mateix any, però, es van aturar les obres i es van reprendre entre 2015 i 2016, amb diferents graus d'execució al llarg d'aquests vuit anys.

Durant aquest període també s'ha canviat el calendari per a la posada en funcionament, amb diferents anuncis de possibles dates. En el darrer mig any la data d'obertura ha estat una muntanya russa, amb dates que representants institucionals del món local han anunciat de manera oficiosa, però mai de manera oficial fins la setmana passada, quan el ministeri de Transports va enviar les invitacions als actors implicats per a l'acte d'aquest divendres.

Següent fase: Ronda Nord

La B-40, però, no queda aquí, i la següent fase passa per seguir l'ampliació de la via des de Terrassa fins a Sabadell, tram conegut com a Ronda Nord, i que permetria connectar Castellar del Vallès amb la C-58, reduint el trànsit que passa a dia d'avui per Sabadell. Mentre forces com ERC s'han mostrat en contra de la seva continuïtat, d'altres, com el PSC, s'han pronunciat obertament partidaris de seguir no només fins a Sabadell, sinó fins a Granollers (Vallès Oriental) per a facilitar la connexió amb la C-60 en direcció a Mataró (Maresme).



Les associacions ecologistes i en defensa del territori reclamen que es replantegi la connexió entre Terrassa i Sabadell sense necessitat de construir una nova carretera que afectaria l'entorn natural. De fet, la Campanya Contra el Quart Cinturó ha emès aquest mateix divendres un comunicat en què denuncia l'aposta per infraestructures que consideren hereves de planejaments urbanístics obsolets, i adverteix que combatrà si cal des de l'àmbit contenciós administratiu qualsevol pas endavant per fer realitat l'extensió de la Ronda Nord.