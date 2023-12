El Govern espanyol aprova la modificació legal perquè la Generalitat es pugui encarregar de les obres de la Ronda Nord

El Govern espanyol ha aprovat per decret la modificació legal que permetrà a la Generalitat encarregar-se de les obres de la Ronda Nord o Quart Cinturó. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dijous que el Govern podrà "licitar, contractar, efectuar el seguiment i supervisar" les obres de la Ronda Nord.

A més, també es preveu que, en el marc del futur conveni, es pugui fer un "desemborsament anticipat de les aportacions a la Generalitat". Aquest decret desencalla el bloqueig al conveni de la B-40, un compromís entre el PSC i ERC per als pressupostos que s'hauria d'haver segellat abans del 31 de març. Territori espera rebre una nova proposta de conveni, però descarta que es pugui firmar abans de finals d'any.

La modificació legal -aprovada en el decret òmnibus de l'últim consell de ministres de l'any- permetria ara al ministeri de Transports i el Departament de Territori signar el conveni per a la Ronda Nord. Des del Departament liderat per Ester Capella esperen rebre el nou document, però recorden que és tècnicament impossible que es pugui analitzar i signar abans que acabi aquest any. De fet, el compromís entre totes dues parts és que el conveni s'aprovi, també, al consell de ministres i el consell executiu.

El canvi legislatiu aprovat és, segons publica el BOE, per "agilitzar la licitació i execució de determinades infraestructures viàries a Catalunya", i no només fa referència a les obres per "donar continuïtat al corredor de la B-40 ja construït a Terrassa i que configurin la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès"-, sinó també a les obres per al carril bus a l'entrada de Barcelona per la B-23 i les obres de millora dels elements funcionals existents en aquesta mateixa via entre Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. El Quart Cinturó és un projecte que compta amb una històrica oposició social.