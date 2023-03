Milers de persones clamen a Barcelona en contra del Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació del Prat

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Barcelona per rebutjar el projecte d'oci de Hard Rock al Tarragonès, el Quart Cinturó (el tram de la carretera B-40 al Vallès Occidental) i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Són tres projectes dels quals va fer bandera el PSC en la negociació dels pressupostos de la Generalitat amb ERC i, finalment, en l'acord l'executiu es comprometia al desenvolupament del Hard Rock, a desencallar una via ràpida com la B-40 o Ronda Nord del Vallès -un tram del Quart Cinturó- i plantejar l'ampliació de "capacitat" de l'aeroport del Prat.

Tot plegat en el que suposa una aposta per macroprojectes que defensen les organitzacions patronals i els lobbies econòmics i que refusen entitats ecologistes i moviments socials. La manifestació d'aquest dissabte ha tingut com a lema "Defensem la terra, construïm el futur" i en ella els participants han carregat justament contra l'acord de pressupostos i el que consideren "un model que aposta pel sistema capitalista i trinxa el futur social, econòmic i mediambiental" que Catalunya necessita. Segons els organitzadors, s'han manifestat unes 10.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana situa la xifra en 1.800.

Els contraris als macroprojectes han fet proclames com "la terra no està en venda", "menys Port Aventura i més agricultura" o "salvem la pagesia, matem la burgesia". Dirigents de la CUP i En Comú Podem s'han sumat a aquesta mobilització que ha estat organitzada les plataformes ZeroPort, Aturem Hard Rock i Campanya Contra el Quart Cinturó. A més, s'hi han adherit més de 90 col·lectius i entitats.

Entre d'altres, hi donaven suport Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava, No ens Vendreu la Moto, SOS Baix Llobregat, La Xarxa per a la Sobirania Energètica i el Sindicat de Llogateres. Diumenge passat, ja van ser 4.000 les persones que es van mobilitzar al Vallès contra el Quart Cinturó, en una manifestació que va tenir Sabadell coma epicentre.

Defensa d'un altre model

Abans d'iniciar la protesta, representants de les tres principals plataformes convocants han denunciat, en declaracions a la premsa, el model econòmic i d'ordenació del territori que hi ha darrere d'aquestes iniciatives urbanístiques. El portaveu de la Plataforma Aturem el Quart Cinturó, Joan Carles Sallas, ha denunciat que "actuen com a xantatge ambiental als pressupostos quan no hi tenen a veure", ja que han esdevingut condicions per tal que el PSC aprovi els comptes del Govern. Per això, ha defensat "un altre model d'ordenació del territori que respecti la natura i la biodiversitat.

Els impulsors de la protesta considera que "especuladors i grans empresaris" són els únics a qui beneficien el Hard Rock, la B-40 o l'ampliació del Prat

La portaveu de ZeroPort, Ariadna Cotén, ha carregat contra la "connivència" dels partits i els polítics amb els "especuladors i grans empresaris", que ha assegurat que són els "únics" a qui beneficien projectes com el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació del Prat. Anna Recasens, de la Plataforma Aturem Hard Rock, ha celebrat la unitat mostrada aquest dissabte contra un model "que trinxa el territori".

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha criticat que el Govern no té "cap rumb" i que la seva política "és la que marca el PSC i JxCat", per això ha advertit que els comuns "tenen la clau" perquè els pressupostos de la Generalitat, que es votaran la setmana que ve al Parlament, "vagin endavant o no". Per als anticapitalistes, els comptes es basen en "macroprojectes, macroprojectes i més macroprojectes" i consoliden "un model de precarietat que el que fan és destruir el territori i precaritzar la societat".

A més, ha lamentat que ERC hagi tingut com a soci "el PSC més gris de la història, més de dretes, més espanyolista i antiecologista", que de la mà de JxCat va tombar que els pressupostos incloguin el pla pilot per a una renda bàsica universal que tant la CUP com En Comú Podem defensen.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha clamat contra el "negacionisme climàtic" de projectes com el complex que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès, el perllongament de la carretera B-40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha recordat tant a ERC com al PSC i Junts que Catalunya viu una situació de sequera i ha assenyalat que "el casino més gran d'Europa" consumiria "tanta aigua com la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat". "Instem aquests tres partits que es posin al costat de les persones i deixin de protegir aquells que volen fer negoci amb les nostres vides", ha dit.