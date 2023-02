La Campanya Contra el Quart Cinturó mobilitza 4.000 persones a Sabadell per rebutjar l'ampliació de la B-40

La polèmica reactivació del projecte del Quart Cinturó al Vallès continua aixecant polseguera. Aquest diumenge, abans de la manifestació unitària de les entitats en contra dels macroprojectes el proper 4 de març, la plataforma Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha reunit a Sabadell 4.000 persones, que han sortit al carrer per mostrar el seu rebuig a la iniciativa d'ERC i el PSC. Aquest acord, clau pels pressupostos de la Generalitat, té previst ampliar l'autovia B-40 per fer una nova carretera que atravessi la corona metropolitana sense passar per Barcelona.

La protesta, ha arrencat a la plaça de la Creu Alta a les 12 del migdia i ha comptat amb diverses columnes provinents dels dos vallesos. La finalització de la reivindicació ha sigut un parell d'hores més tard a la plaça de l'Àngel de Sabadell, on s'han aplegat les columnes de manifestants i una quinzena de tractors de Les Franqueses del Vallès i el Baix Montseny. Entre les principals proclames de la trobada s'han sentit els càntics "Qui estima el Vallès no el destrueix", "No al Quart Cinturó" i "Aragonès, no ens toquis el Vallès".

Entre els manifestants de la convocatòria de la plataforma CCQC, principalment veïns que es veuiren afectats per l'ampliació d'un tram conegut popularment com la Ronda Vallès, s'hi han sumat representants polítics de la CUP i En Comú Podem, i també d'ERC de Sabadell i Terrassa.

Els representants del la Campanya Contra el Quart Cinturó s'han congratulat per l'èxit de la convocatòria i han titllat "d'històrica" la mobilització. Alhora, han criticat davant la premsa un acord entre ERC i el PSC que "dibuixa un model de país caduc, tòxic i contrari a la llei del canvi climàtic. El tombarà la mobilitació popular", han assegurat des de la plataforma, i han instat al govern d'ERC a "trencar un acord que ven el país a la patronal".

El possible 'no' dels Comuns als pressupostos

En la mateixa línia, la líder dels Comuns, Jèssica Albiach, ha manifestat en les últimes hores que el Quart Cinturó i els macroprojectes són una línia vermella per donar suport al govern d'ERC. "No ens tremolarà el pols de votar no als pressupostos si ERC trenca la seva paraula i destina un sol euro a l'ampliació de l'aeroport, al Quart Cinturó o al Hard Rock", ha etzibat davant la militància del seu partit.

Amb aquesta mobilització, que ha reclamat potenciar el transport públic i aparcar els macroprojectes en benefici del medi ambient, suposa un moviment civil important en contra de l'ampliació de la B-40 i compta amb el suport de la resta d'entitats contràries als macroprojectes.