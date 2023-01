El PSC s'apropa al 'sí' als pressupostos després que la Generalitat accepti el Quart Cinturó

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha valorat com un "pas endavant" que la Generalitat hagi acceptat tirar endavant el Quart Cinturó, una de les exigències que plantejava per donar suport als pressupostos del Govern. Tot i això, ha afirmat que encara no hi ha "un acord tancat" i ha anunciat que dilluns reprendran les negociacions amb ERC.

Dilluns es reprendran unes negociacions que fa setmanes que duren

La llum verda a la Ronda Nord -també coneguda com a B-40 o Quart Cinturó- en el tram entre Sabadell i Terrassa era una de les exigències del PSC per donar suport als pressupostos, que sembla que són més a prop després de setmanes de negociacions, de moment sense fruits.



ERC finalment ha decidit acceptar la proposta d'un macroprojecte d'infraestructures que, tal com ha reconegut Pere Aragonès, no és el seu model ni tampoc "el que el país necessita". Tot i això, era una dels esculls que impedia tirar endavant uns comptes que impliquen un augment de 3.800 milions, destinats especialment en serveis públics essencials, com la sanitat o l'educació, al tercer sector, al teixit productiu -tenen l'aval de les patronals Foment del Treball i Pimec i dels sindicats UGT i CCOO- o al sector cultural.



Illa ja ha avançat que falta acabar de tancar qüestions que també plantegen per votar "sí", com l'ampliació de l'aeroport del Prat. El primer secretari ha reconegut que li ha "sobtat" l'abstenció d'ERC en la moció al respecte que s'ha votat al Parlament.

Tirar endavant el complex d'oci i el joc Hard Rock completava la tríada d'exigències plantejades pel PSC per donar suport als comptes, malgrat que cap de les tres depenen directament dels pressupostos de la Generalitat. JxCat havia plantejat unes condicions similars per donar suport a uns comptes que, de no aprovar-se, podrien tombar el Govern.



Els Comuns, amb qui el Govern ja havia assolit un acord per tirar endavant els pressupostos, han assegurat que de moment el mantenen tot i que són crítics amb el model de macroprojectes reclamat pel PSC.