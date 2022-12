La proposta del PSC per als pressupostos: macroprojectes i més diners per a salut, indústria i renovables 

El PSC ja ha detallat la seva proposta per aprovar els pressupostos de la Generalitat de l'any vinent. A grans trets, el principal grup de l'oposició planteja incrementar el sostre de despesa del Govern, augmentar la inversió en salut, energies renovables i indústria i tirar endavant alguns macroprojectes que generen polèmica política i territorial, com ara l'ampliació de l'aeroport del Prat, el complex turístic Hard Rock o completar l'autovia B-4O -també coneguda com a Quart Cinturó-.



Els socialistes esperen tancar un acord pressupostari "les primeres setmanes de l'any", mentre que el Govern ja ha replicat que confia en aprovar els comptes "el més aviat possible". De moment, els pressupostos tenen el suport d'En Comú Podem, de manera que tenen garantits el vot favorable de 41 diputats, lluny de la majoria de 68 i, per tant, es manté la negociació amb PSC i Junts, ja que l'acord amb un d'aquests dos grups és imprescindible perquè tirin endavant.

L'encarregada de presentar les demandes del PSC ha estat la portaveu del grup parlamentari, Alícia Romero, en una roda de premsa a la cambra. Entre les mesures, recollides en un document de 26 pàgines, destaca l'augment del sostre de despesa de la Generalitat en 691 milions, de manera que superaria els 33.800 milions -el projecte del Govern d'ERC el situa en 33.113-. Segons el partit hi ha marge per fer-ho sense apujar impostos. A més a més, contemplen un increment de 200 milions de la partida destinada a la reindustralització de Catalunya i dedicar 180 milions a renovables. "Volem rescatar Catalunya, però no Aragonès. Esperem que sigui responsable i s'avingui a acceptar les nostres propostes", ha avisat Romero.

En la compareixença, la dirigent del PSC ha comentat que preveuen reprendre les converses amb el Govern la setmana que ve. Segons ella, les seves propostes són "de sentit comú" i ha apressat el president Pere Aragonès a "signar" un pacte "amb la màxima celeritat", tot recordant que els comptes s'han "d'ajustar als interessos" de les parts que negocien. "No ens adherirem als seus pressupostos", ha insistit.

Reforç de l'atenció primària

Tot i reconèixer que el Govern "ja s'hi va comprometre a la taula de diàleg", els socialistes volen que en l'acord de pressupostos també consti que la Generalitat "garantirà el seu compromís amb la seguretat jurídica i l'ordenament, amb respecte al marc legal vigent i no incorporant al pressupost cap partida que el contravingui". Ara mateix, però, el projecte de pressupostos no contempla l'impuls de cap via unilateral per a l'any vinent. De fet, Aragonès defensa un referèndum acordat, que ja ha estat rebutjat pel Govern espanyol.

Anant al detall, l'increment pressupostari en renovables s'hauria de destinar a "l'acceleració de la instal·lació de fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum domèstic" però també "industrial". "Aquest és un dels aspectes que més ens distancia d'ERC", ha apuntat Romero. Pel que fa a Salut, el PSC reclama elevar aquesta partida en 1.200 milions d'euros i dedicar fins al 24% a l'atenció primària. També destinar 100 milions per reduir llistes d'espera i crear 2.000 noves places en residències.

Segons va explicar el conseller de Salut, Manel Balcells, al novembre el projecte de pressupostos inclou 1.000 milions més per reforçar el sistema sanitari. El pacte entre ERC i els comuns pels pressupostos preveu que es passi del 17% al 20% de fons destinats a l'atenció primària el 2023 amb el compromís d'arribar al 25% el 2025. Els socialistes respecten l'acord amb els comuns, però avisen que "no condiciona" la seva proposta.

Defensa dels macroprojectes

Segurament un dels punts més conflictius de la proposta socialista és l'aposta que fa el partit per impulsar macroprojectes, que són ben vistos per lobbies econòmics i empresarials, però que generen un fort rebuig territorial i de moviments ecologistes i que acostumen a ser contradictoris amb desenvolupar polítiques per afrontar l'emergència climàtica. De fet, tenen una clara oposició d'En Comú Podem i, en determinats casos, recel a ERC. En aquest sentit, el PSC manté en la seva proposta l'aposta per l'ampliació de l'aeroport del Prat, el complex Hard Rock i l'autovia B-40. I insta el Govern a "desbloquejar" aquests grans projectes per "generar prosperitat".

Segons el PSC, els macroprojectes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat "generen prosperitat"

En concret, volen que es comprometi a aprovar "de manera definitiva el Pla Director Urbanístic" per tal que es puguin iniciar les obres del Hard Rock el 2023, a "subscriure en el termini de dos mesos" el conveni amb el Govern espanyol per assumir la gestió i execució del projecte de la Ronda Nord de Sabadell i Terrassa o B-40 -tot incorporant les partides corresponents al pressupost del 2023-, i a "abordar al llarg del primer semestre de 2023" l'ampliació del Prat i "no tramitar mesures" que "puguin condicionar" aquest projecte. L'ampliació la va aturar el setembre de l'any passat el Govern espanyol, arran del rebuig polític i social que generava per la seva afectació ambiental. En concret, no la volien ni ERC ni els Comuns, però sí que la beneïa Junts.

Altres mesures

En un altre nivell, el PSC demana mesures com una reducció del 10% de les entitats de la Generalitat, eliminar les seves delegacions territorials a Barcelona i suspendre el creixement de les delegacions del Govern a l'exterior per "racionalitzar" els recursos públics. Així mateix, vol que l'Agència Catalana de Notícies (ACN) passi a formar part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), com Catalunya Ràdio i TV3, i que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) depengui del Parlament i no del Departament de Presidència.

En el cas que s'assoleixi un acord, el PSC demana incloure una "comissió de seguiment" que es reuneixi dues vegades al mes per comprovar que s'estiguin complint els compromisos del pacte. L'acord entre ERC i En Comú Podem ja contempla una comissió de seguiment, però en aquest cas la previsió és que es reuneixi trimestralment.

La concreció de la proposta socialista arriba dos dies després que el president, Pere Aragonès, l'apressés a tirar endavant els comptes en el seu discurs institucional de Nadal. Sindicats majoritaris, patronals i entitats com la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social han defensat la necessitat d'uns nous pressupostos de la Generalitat atesa la situació d'emergència per la inflació. El Parlament ha habilitat la setmana del 9 de gener per tal que els comptes es puguin començar a tramitar just després de les festes de Nadal.