Aturem Hard Rock anuncia noves accions legals per paralitzar el projecte del macrocomplex turístic

La Plataforma Aturem Hard Rock ha anunciat noves accions legals per paralitzar el projecte del macrocomplex turístic que es vol construir al costat de Port Aventura, als termes de Salou i Vila-seca (Tarragonès). El col·lectiu presentarà dos recursos administratius amb una petició de revocació al Departament d'Economia i una petició de caducitat sobre la llicència de casino atorgada a la companyia, que asseguren està "fora" dels terminis exigits en el concurs públic perquè està caducada des de l'any 2021.

En l'acte de commemoració dels deu anys de la plataforma d'aquest dilluns, els activistes també van anunciar que convocaran una "gran" mobilització el pròxim any que es podria celebrar a Salou o Vila-seca i altres accions sorpreses per "reivindicar que el futur del Camp de Tarragona no es ven".

Noves accions legals

El portaveu de la plataforma, Eloi Redón, va afirmar que els recursos administratius que presentaran després de les festes de Nadal ja els van presentar fa aproximadament un any i mig, però que llavors, la Generalitat no va entrar en el fons de la qüestió perquè es van presentar a través d'una entitat ecologista, fet pel qual van excloure els recursos del procediment. Ara, ho faran a través d'una associació contra el joc.

Redón va subratllar que la caducitat de la llicència del casino és "flagrant" i va apuntar que abans del setembre de l'any 2021 s'havien d'haver aprovat alguns dels plans urbanístics, pendents dels informes del Departament d'Acció Climàtica i d'Empresa. "Estem a 2022 i encara no s'ha aprovat ni el Pla Director Urbanístic (PDU)", va comentar.

Pel que fa als informes desfavorables emesos pel Departament d'Acció Climàtica i d'Empresa, el portaveu ha lamentat "l'opacitat absoluta" del Govern. Segons Redón, quan van fer públic l'informe d'Acció Climàtica a l'octubre, que indicava que el projecte no compleix els criteris de sostenibilitat ambientals requerits, els van assegurar que en poques setmanes estaria enllestit el document. "L'informe sobre riscos químics era desfavorable, intentaran fer les modificacions que calgui perquè sigui favorable. No en tenim la certesa, ja que ningú l'ha vist, però que tardi tant a fer-se públic ens confirma el que dèiem", va reblar.

El Hard Rock, una moneda de canvi

A banda, també ha lamentat que els partits estiguin negociant els comptes i que el macrocomplex sigui un dels condicionants. "Que ara PSC i Junts surtin a defensar el projecte tan fervorosament i com a condició absolutament obligatòria per aprovar els pressupostos és simplement un joc de cartes que s'està fent als despatxos de Barcelona sense tenir en compte les entitats del territori, les veïnes i les repercussions dels que ens haurem de menjar aquest projecte, al final és una de les clàssiques de la vella política", va rematar l'activista.

Fa uns mesos, la plataforma va publicar el manifest No juguem, aturem Hard Rock, que ja han signat col·lectius sindicals, socials, econòmics i ecologistes i nombroses personalitats catalanes, com els diputats d'ERC Ruben Wagensberg i Jenn Díaz; diputats i exdirigents de la CUP com Anna Gabriel, David Fernàndez, Eulàlia Reguant, Carles Riera i Laia Estrada; i també la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach.

També ha rebut el suport dels músics de la banda Els Pets, Lluís Gavaldà i Joan Reig, la cantant occitana Alidé Sans, i diverses persones de l'àmbit científic com l'arqueòleg Eudald Carbonell i els geògrafs de la URV Sergi Saladié o Antonio Russo.