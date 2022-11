Diversos polítics, músics i científics se sumen a un manifest per aturar el projecte fallit del Hard Rock

El Hard Rock, abans conegut com Barcelona World, torna a estar damunt la taula del Govern. Aquesta setmana ha sortit a la llum que la Generalitat s'ha gastat aquest any, a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), 39.960 euros en contractes nous per elaborar i revisar diferents estudis per modificar el Pla Director Urbanístic (PDU), anul·lat parcialment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La reactivació del projecte ha portat a la plataforma Aturem Hard Rock a publicar un manifest on exigeix aturar de manera "immediata" el macrocomplex turístic que es vol construir al costat de Port Aventura, Vila-seca i a Salou (Tarragonès).

El text apunta que el Hard Rock "no és un projecte necessari per al territori del Camp, i que la seva implantació només portarà més desigualtats econòmiques, laborals i socials i provocarà un greu impacte ambiental". De moment, l'escrit ja ha rebut el suport d'una cinquantena de representants polítics, socials, culturals i acadèmics. En concret, el signen els diputats d'ERC Ruben Wagensberg i Jenn Díaz; diputats i exdirigents de la CUP com Anna Gabriel, David Fernàndez, Eulàlia Reguant, Carles Riera i Laia Estrada; i també la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach.

També ha rebut el suport dels músics de la banda Els Pets, Lluís Gavaldà i Joan Reig, la cantant occitana Alidé Sans, i diverses persones de l'àmbit científic com l'arqueòleg Eudald Carbonell i els geògrafs de la URV Sergi Saladié o Antonio Russo.

Reclamen un canvi de model econòmic

En una roda de premsa, el portaveu de la plataforma, Eloi Redón, ha dit que presenten aquest manifest "no només per aturar el projecte, sinó per anar més enllà i reivindicar que el Camp de Tarragona necessita un canvi de model econòmic i turístic, basat en el respecte cap al territori i la vida del veïnat". En aquest sentit, ha demanat que els 120 milions d'euros que l'INCASÒL ha destinat a la compra dels terrenys per vendre'ls després a Hard Rock s'utilitzin “per a canviar el model socioeconòmic de les comarques del Camp".



Aquest posicionament arriba unes setmanes després que es fes públic un informe del Departament d'Acció Climàtica advertint que el nou Pla Director Urbanístic (PDU) de l'àmbit del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) on s'hauria d’ubicar el futur macrocomplex no compleix els requisits mediambientals.

El document subratlla la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica", que segons el Departament, són aspectes "importants i imprescindibles" per garantir que el projecte tingui els "mínims" requisits ambientals.

Encallat 10 anys després

El setembre es van complir deu anys de la presentació del macrocomplex d'oci i joc Barcelona World a Salou i Vila-seca, impulsat pel propietari de l'empresa Veremonte, Enrique Bañuelos, i la Caixa, amb el suport de l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Una dècada després, la iniciativa està encallada en tramitacions administratives i processos judicials.

El pròxim 14 de desembre està previst que s'aprovi el nou PDU en el marc de la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona amb les modificacions pertinents que suggerien els informes. Si això es produeix, el portaveu de la plataforma ha assegurat que estan "disposats a presentar un altre contenciós administratiu". "En el moment que aprovin el Pla Urbanístic, analitzarem la informació presentada i estem disposats a anar una altra vegada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que faria allargar una vegada més el projecte", ha conclòs Redón.