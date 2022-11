Aturem Hard Rock alerta que el Govern ha destinat més de 39.000 euros addicionals al projecte

La plataforma Aturem Hard Rock ha denunciat que el Govern ha tornat a destinar diners públics al projecte del macrocomplex turístic de Vila-seca i Salou. Segons ha avançat La Directa, la Generalitat s'hauria gastat aquest 2022, i a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), 39.960 euros en contractes nous amb l'objectiu d'elaborar i revisar diferents estudis per modificar el Pla Director Urbanístic (PDU), anul·lat parcialment pel TSJC. Aquests diners es sumen als més de 108.300 euros que l'executiu es va gastar l'any passat per les mateixes tasques.

Els activistes asseguren que totes les noves contractacions són de menys de 15.000 euros, el límit legal per a poder-los assignar "a dit i sense fer-los públics". En un comunicat, l'entitat avisa que aquesta "despesa" contrasta amb les "falses" declaracions fetes pel president, Pere Aragonès, en les quals sostenia que el Govern no destinaria "ni un euro públic" al projecte de Hard Rock, així com amb les darreres afirmacions del conseller de Territori, Juli Fernández, en les que insistia que "l'operació no té cap cost".

"El Govern segueix perdent credibilitat amb les seves afirmacions i confirmant que és un projecte totalment fallit que necessita desenes de revisions i modificacions per intentar encabir-lo de qualsevol manera en un emplaçament que no pot assumir aquest projecte", han defensat.

Al mateix temps, els activistes recorden que "estan en risc 120 milions d'euros que inicialment anirien a mans de La Caixa" i que "el contracte no ofereix garanties suficients perquè Hard Rock pagui, ni al complet ni a l'instant".

Fa unes setmanes, el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat va emetre un informe desfavorable que impedeix que continuï la tramitació del nou Pla Director Urbanístic del macrocomplex d'oci i casinos que es vol construir al costat de Port Aventura. El document indica que no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits. En concret, subratlla la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica".