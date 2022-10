El macrocomplex BCN World, encallat de nou perquè no compleix els criteris ambientals

Nou revés pels promotors del macrocomplex d'oci i casinos BCN World. Deu anys després que el Govern anunciés la construcció d'un Hard Rock en uns terrenys entre Vila-seca i Salou, el projecte turístic torna a encallar-se. Després de l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU), que modificava el PDU tombat pel TSJC arran d'un recurs judicial presentat per la plataforma No Juguem, Aturem Hard Rock, el pla topa amb nous obstacles. Ara no és cosa dels tribunals, sinó el Govern.



Acció Climàtica ha emès un informe preceptiu desfavorable que impedeix que continuï la tramitació, tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts del Departament a l'ACN. El document indica que no es compleixen els criteris de sostenibilitat ambientals requerits. En concret, subratlla la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica", que segons el Departament, són aspectes "importants i imprescindibles" per garantir que el projecte tingui els "mínims" requisits ambientals.

"Es considera que el projecte urbanístic no assoleix el nivell de sostenibilitat ambiental requerit i s'informa desfavorablement fins que no es modifiqui", sentencia l'informe, que endarrerirà encara més la construcció del macrocomplex. El Pla Director Urbanístic (PDU) haurà d'incorporar les demandes d'Acció Climàtica.

Deu anys de polèmiques i recursos judicials

Bcn World va rebre el suport del sector turístic i empresarial del Camp de Tarragona des del primer moment, però també va generar molta polèmica al Parlament. El maig del 2014 es va aprovar la nova llei sobre centres recreatius i turístics amb el suport de CiU i PSC per tal que el projecte tirés endavant, i que preveia una rebaixa impositiva sobre els guanys dels casinos del 55% al 10%.

Es tracta d'una mesura que no es farà efectiva fins que no es posi en marxa el complex. Tot i que el Parlament va accedir als requeriments de Veremonte, la companyia va acabar abandonant la inversió a finals d'aquell mateix any. El 2017 i després d'una nova reducció del complex, Hard Rock en va assumir el lideratge, després que el Govern anunciés uns mesos abans que tenia la intenció de fer una consulta al territori. Una votació que mai s'ha dut a terme.

Des del 2018 el projecte de Hard Rock ha estat immers en la tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) dels terrenys del CRT i en una polèmica per la compra del sòl. El primer aspecte va rebre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de setembre del 2020 que l'anul·lava arran d'una denúncia de la plataforma Aturem BCN World. El febrer del 2022 es va aprovar inicialment un nou pla que recollia totes les modificacions que demanava el TSJC. Aquest pla, però, segueix sense ser apte perquè no compleix els criteris ambientals, segons un informe d'Acció Climàtica. La història continua.