El macrocomplex BCN World, encallat deu anys després

Aquest dimecres es compleixen deu anys de la presentació del macrocomplex d'oci i joc Barcelona World a Salou i Vila-seca, al costat de PortAventura, impulsat pel propietari de l'empresa Veremonte, Enrique Bañuelos, i la Caixa, amb el suport de l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Una dècada després la iniciativa està encallada en tramitacions administratives, però segons ajuntaments i Govern la voluntat dels impulsors -ara el grup Hard Rock- de tirar-lo endavant es manté intacta. Els alcaldes dels municipis i el Govern albiren que d'aquí deu anys el projecte estarà en funcionament, mentre que la plataforma Aturem Bcn World sosté que lluitaran perquè no sigui així.

La iniciativa està encallada en tramitacions administratives

La plataforma, principal grup opositor al complex, ha anunciat que presentarà un recurs judicial al nou Pla Director Urbanístic (PDU) que s'està tramitant i que podria endarrerir el projecte uns anys més.



Barcelona World va ser la resposta que va trobar el Govern a la decisió del magnat estatunidenc Sheldon Adelson d'endur-se el fallit projecte d'Eurovegas a Madrid. Inicialment es va parlar d'un complex de sis parcs temàtics en 445 hectàrees de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Cada parc havia de tenir un casino i un hotel, i tot plegat suposaria una inversió d'uns 4.800 milions d'euros i generaria 20.000 llocs de treball directes i 20.000 més d'indirectes. Pocs mesos després el projecte ja va anar de baixada tot i l'entrada de nous inversors.

Suport del sector turístic i polèmica al Parlament

Bcn World va rebre el suport del sector turístic i empresarial del Camp de Tarragona des del primer moment, però també va generar molta polèmica al Parlament. El maig del 2014 es va aprovar la nova llei sobre centres recreatius i turístics amb el suport de CiU i PSC per tal que el projecte tirés endavant, i que preveia una rebaixa impositiva sobre els guanys dels casinos del 55% al 10%.

Es tracta d'una mesura que no es farà efectiva fins que no es posi en marxa el complex. Tot i que el Parlament va accedir als requeriments de Veremonte, la companyia va acabar abandonant la inversió a finals d'aquell mateix any. El 2017 i després d'una nova reducció del complex, Hard Rock en va assumir el lideratge, després que el Govern anunciés uns mesos abans que tenia la intenció de fer una consulta al territori. Una votació que mai s'ha dut a terme.

El Govern va anunciar una consulta al Camp de Tarragona que mai es va produir

Des del 2018 el projecte de Hard Rock ha estat immers en la tramitació del Pla Director Urbanístic (PDU) dels terrenys del CRT i en una polèmica per la compra del sòl. El primer aspecte va rebre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de setembre del 2020 que l'anul·lava arran d'una denúncia de la plataforma Aturem BCN World.



Actualment s'està perfilant un segon document, que es troba en fase d'al·legacions després d'una aprovació inicial convulsa per les discussions entre Salou i Vila-seca per la fiscalitat. Pel que fa als terrenys, propietat de la Caixa, Hard Rock els havia de comprar el març del 2020 per 120 MEUR, amb l'Incasòl fent de pont. Però primer la pandèmia i després l'anul·lació del PDU han fet que l'operació encara no s'hagi completat. Està previst que es faci un cop s'aprovi definitivament el document urbanístic.

Anul·lació del primer Pla Director Urbanístic

Ajuntaments i Govern mantenen la idea d'impulsar-lo. L'alcalde de Salou, Pere Granados, defensa que el retard acumulat és "innecessari" i en responsabilitza especialment la part política. "L'actitud de la classe política i dels partits ha estat poc seriosa. Han primat els interessos polítics per sobre dels interessos generals i del territori", etziba. Tot i això, creu que ara ja està "desencallat" i considera que la sentència del TSJC que anul·lava el PDU "avalava el projecte". "El PDU s'adaptarà a la sentència i això servirà perquè Hard Rock adquireixi definitivament els terrenys", sosté.

Una sentència del TSJC va anul·lar el pla urbanístic

Per a Pere Segura, alcalde de Vila-seca, "les magnituds del projecte han decaigut" durant els anys i "s'hi han introduït sensibilitats que tenen a veure amb el territori i el medi ambient". Amb tot, recorda que l'arribada de PortAventura tampoc va ser ràpida ni senzilla.



Una opinió que comparteix la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarès. "És un projecte important pel Camp de Tarragona. Ha de tenir un impacte positiu i treballem perquè sigui una realitat el més aviat possible", assegura.

El PDU ara es troba en fase de resoldre les al·legacions a l'aprovació inicial, un tràmit que s'hauria de culminar aquesta tardor. Per Segura s'han de resoldre aspectes que considera importants relacionats amb temes "tècnics, de mobilitat i medi ambient". "Si tot això es té en compte, tenim la voluntat que s'aprovi", sosté. El batlle demana "un projecte equitatiu per totes les parts" i Pallarès afegeix que caldrà "parlar amb els dos alcaldes sobre temes de fiscalitat", conscient de la disputa entre Vila-seca i Salou.



Atents a la polèmica i pendents de l'aprovació definitiva del PDU hi ha els membres de la plataforma Aturem Hard Rock -abans Aturem BCN World. El seu portaveu, Eloi Redón, avança que estudiaran el document quan s'hagi aprovat definitivament i que estan "disposats a presentar un altre recurs al TSJC". El primer que van presentar en l'anterior tramitació del PDU va trigar uns quatre anys a resoldre's. Si s'admet a tràmit el que a priori presentaran "no els permetria tirar endavant les obres perquè es generaria un perjudici irreparable", assegura Redón.