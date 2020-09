L'Incasòl avançarà 96 milions per comprar a La Caixa els terrenys on s'ha d'edificar el BCN World

L'Incasòl avançarà 96 milions per comprar a La Caixa els terrenys on es projecta el complex de Hard Rock a la Costa Daurada, popularment conegut com a BCN World. Segons ha informat aquest dilluns el diari Ara, el procediment no serà un simple de canvi de titularitat immediat entre l'Incasòl i l'empresa nord-americana, tal com havia manifestat el Govern fins ara.



Segons les escriptures i el contracte de compravenda als quals ha tingut accés el rotatiu, Hard Rock abonarà els 120 milions a l'empresa pública en tres terminis. La firma pagarà el 20% -24 milions més IVA- en el moment de formalitzar el contracte i els altres 96 no es recuperarien, almenys, fins a mitjan 2022. La companyia també es reserva durant deu anys l'opció de vendre l'espai i la Generalitat l'hauria de recomprar.



L'operació de compravenda es preveu que es faci a tres bandes entre Criteria -el hòlding d'inversions de La Caixa, que ostenta la propietat dels terrenys-, l'Incasòl i Hard Rock abans del 5 d'octubre. Fins ara, la Generalitat havia manifestat que l'Incasòl compraria els terrenys a la Caixa i que, tot seguit, Hard Rock els adquiriria a l'empresa pública per un import de 120 sense que això suposés "cap cost addicional" per a les arques públiques. A l'hora de la veritat, però, sembla que no serà així.

El 70% de l'operació -84 milions més IVA- el pagaria quan es fes la publicació definitiva dels plans de millora urbana (PMU) al DOGC i, el 10% restant -12 milions més IVA-, quan el projecte de reparcel·lació s'inscrigui als registres de la propietat, o bé si passats sis mesos a partir de la publicació de l'aprovació definitiva del PMU, el projecte de reparcel·lació no s'inscriu al registre per causes atribuïbles exclusivament a Hard Rock.



La signatura dels contractes de compravenda dels terrenys del Centre Recreatiu i Turístic (CRT, el nom oficial del projecte) de Vila-seca i Salou s'havia de materialitzar abans del 5 de maig, però a finals d'abril el Govern va aprovar perllongar cinc mesos més el termini. El projecte, de fet, ha estat marcat pels ajornaments. Segons l'executiu, l'empresa nord-americana va sol·licitar l'ajornament de la transacció a una data no més tard del 5 d'octubre per "l'impacte econòmic" ocasionat per la pandèmia i el Govern hi va accedir.

Possibles indemnitzacions als antics propietaris

A més, segons el contracte entre Criteria i l'Incasòl, l'empresa pública hauria d'assumir "amb tota indemnitat per a la venedora" (la Caixa) les possibles indemnitzacions que corresponguin als antics propietaris dels terrenys, si el jutjat contenciós dictamina que cal retaxar els terrenys amb motiu del nou ús que es vol donar a les finques, tal com sostenen els afectats.



Finalment, Hard Rock situa l'acabament de les obres abans del 31 d'agost del 2024. A més, l'empresa es reserva durant 10 anys l'opció de vendre l'espai per 120 milions i la Generalitat tindria l'obligació de recomprar-lo. Tot plegat, però, està subjecte a diverses clàusules: que una sentència declari nul·la o retalli el redactat final del PDU, que no arribi a adquirir la llicència per al casino, que es redueixi l'edificabilitat del sector o que no es compleixin les dates d'aprovació i construcció proposades.

Aturem BCN World i el Gepec volen dimissions

La plataforma Aturem BCN World i el GEPEC-EdC han demanat aquest dilluns la dimissió del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, per haver "mentit" sobre el projecte de Hard Rock. Les entitats opositores al complex previst a la Costa Daurada denuncien que l'executiu hagi assegurat reiteradament que la compravenda dels terrenys es faria "en una mateixa operació i sense riscos econòmics per a la Generalitat" i que les escriptures i el "confirmen que el 80% dels 120 milions de l'operació quedarien en una situació molt incerta". A més, denuncien que Economia "hagi posat en risc fons públics per rescatar uns terrenys de la Caixa".



"Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que aturi aquest projecte, el qual no fa més que acumular pròrrogues, incerteses i riscos, els quals desembocaran irremeiablement a un deute públic", han assegurat ambdues entitats en un comunicat.