El Govern no invertirà en el BCN World i no tirarà endavant els Jocs Olímpics d'Hivern fins que se celebri la consulta

El Govern ha acceptat retirar la partida pressupostària pel projecte BCN World i no tirar endavant la candidatura pels Jocs d'Hivern fins que no s'hagi realitzat la consulta, prevista pel 2022. Són dues qüestions que allunyaven la CUP de donar suport als pressupostos, que aquest cap de setmana ho sotmetrà a votació de la militància.

La CUP posa en dubte que els pressupostos pel 2022 siguin, ara mateix, "els més expansius de la història"

La CUP va enviar aquest dijous al vespre a les seves bases el document que debatran el cap de setmana per si presenta esmena a la totalitat als comptes: "Tenim el compromís del Govern que la partida de Hard Rock i la dels treballs per la candidatura dels JJOO seran retirades dels pressupostos", s'hi detalla.



D'una banda, en l'àmbit policial, l'executiu accepta retirar les acusacions particulars que havia presentat en set casos arran dels aldarulls del 30 de gener del 2018, per la no investidura de Puigdemont, com havia anunciat unes hores abans. A més, el Govern es compromet a canviar el paper de la Brimo als desnonaments, i a rebaixar les ràtios en educació, a banda d'internalitzar el servei del 061.



Pel que fa als Jocs Olímpics d'Hivern, s'inclouria una disposició addicional a la Llei de Pressupostos per al 2022 que inclogui que la Generalitat no formalitzarà "cap candidatura fins que no s’hagi realitzat la consulta ciutadana sobre aquest projecte prevista durant l’any 2022". La segona qüestió té a veure amb el projecte del Hard Rock Cafè al Camp de Tarragona. S'inclouria una disposició addicional que establiria que la Generalitat "no assumirà, en cap cas, cap cost" en concepte del projecte de BCN World.

Posicions allunyades

El document del Govern que explicita les noves propostes i el de la CUP enviat a la militància evidencien les diferències que encara hi ha entre les dues parts. D'una banda, el Govern insisteix en la seva última proposta que els pressupostos son "un clar canvi de rumb" i "una eina útil per a la recuperació social i econòmica del país". Al seu torn, la CUP apunta que els seus "esforços", en canvi, "no han obtingut la resposta desitjada per aconseguir el gir necessari".



Al seu document, la CUP posa en dubte que els pressupostos pel 2022 siguin, ara mateix, "els més expansius de la història", tal com sí que defensa el Govern. Els cupaires assenyalen que la xifra real està "molt llunyana a la inicialment anunciada". I és que, per la CUP, realment només quedaran uns 88 milions d'euros per a fer "polítiques noves", ja que cal treure-hi els Fons Next Generation, la partida prevista per la covid-19 (705 MEUR), els 336 MEUR d'increment del sou dels funcionaris, i els 200 MEUR que cobririen el dèficit del transport púbic.