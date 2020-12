Enèsim ajornament en la compravenda dels terrenys on s'ha d'aixecar el complex de Hard Rock

Com ja apuntava la plataforma Aturem BCN World, el complex d'oci i del joc de la multinacional nord-americana Hard Rock a Vila-seca i Salou acumula un nou ajornament, l'enèsim des que el projecte embrionari -el BCN World- va presentar-se fa més de vuit anys. En concret, el Govern de la Generalitat ha decidit ajornar la compravenda dels terrenys de l'anomenat Complex Residencial i Turístic (CRT), que en principi tenia com a data límit aquest dimarts per executar-se.



La raó oficial de l'ajornament és que s'endarrereix l'operació fins que no es modifiqui el planejament urbanístic del projecte, anul·lat per una sentència judicial confirmada la setmana passada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ara es fixa un nou termini màxim de dos mesos per portar a terme la compravenda dels terrenys a Caixabank per 120 milions i el posterior traspàs "immediat" a Hard Rock. Amb tot, segons ha assegurat l'Executiu, l'operació quedarà condicionada al fet que la multinacional subscrigui una assegurança per cobrir una possible retaxació dels terrenys, una qüestió a la qual l'empresa s'hauria compromès.

El capítols d'endarreriments que acumula el projecte comença a ser inacabable i, per exemple, el passat setembre ja va ajornar-se l'operació de compravenda dels terrenys, que s'havia de tancar el 5 d'octubre. Aleshores el va sol·licitar Hard Rock amb l'argument de l'impacte patit per la pandèmia i es va fixar com a data el 15 de desembre que, novament, s'ha incomplert.



Després de conèixer-se l'anunci del Govern, la plataforma opositora Aturem BCN World s'ha pronunciat a Twitter dient "la sentència té efectes directes, guanyem un almenys un any i mig fins que arribi un hipotètic nou Pla Director Urbanístic, si és que arriba. El sotmetiment del Govern als interessos de Caixabank segueix ben present".

En tot cas, tot i que el traspàs dels terrenys del Govern a la multinacional es fes "immediatament", la realitat és que l'Incasòl avançaria 96 dels 120 milions de l'operació, mentre que Hard Rock disposaria fins el 2022 per anar abonant la totalitat de la quantitat en diversos terminis.