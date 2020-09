El Govern ajorna el termini per a la compra dels terrenys de BCN World

El Govern ha ajornat fins el 15 de desembre el termini per a la compra dels terrenys de BCN World. Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu sense el president Quim Torra, inhabilitat dilluns. El termini acabava el 5 d'octubre, però l'empresa Hard Rock ha sol·licitat l'ajornament de la transacció, argumentant l'impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus. La decisió es produeix després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi declarat aquest dimecres parcialment nul el Pla director urbanístic de reordenació de l'àmbit del centre recreatiu turístic de Vila- Seca i Salou.



Es tracta de l'enèssim endarreriment d'un projecte polèmic. Fa tres setmanes es va saber que l'Incasòl -empresa pública dependent del Departament de Territori- avançaria 96 milions per comprar els terrenys de La Caixa on es vol edificar el complex. D'aquesta manera, Hard Rock només n'abonaria inicialment 24, el 20% del cost de la transaccio, i tindria de marge fins el 2022 per pagar la resta. En un primer moment el Govern havia assegurat que la transacció dels terrenys de mans públiques a la multinacional es faria immediatament, sense que s'haguessin d'avançar diners públics.



La declaració de nul·litat ha afectat el Sector 1 d'aquest pla, que és on es preveia construir el complex del Hard Rock. El Tribunal ha pogut constatar que els espais lliures previstos en aquest sector "no gaudien de la funcionalitat adequada", a banda que "bona part del sòl" destinat a aquests usos es troba "en una zona de risc d’accidents greus, provinents de la indústria química". El Govern, però, ha assegurat que farà el que convingui per salvar el projecte i treballa per adaptar el pla urbanístic.



Primer Consell de Govern sense Torra

D'altra banda, el Consell de Govern ha aprovat aquest dimecres el decret de substitució, que dota el vicepresident, Pere Aragonès, de determinades funcions presidencials interines i limitades. L'executiu en funcions ha decidit tirar endavant els passos previstos després que el Govern espanyol li hagi traslladat que no cal publicar el cessament de Torra al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El decret ha estat signat de forma col·legiada per tots els membres del Govern i ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Budó ha remarcat que això posa de manifest "que les institucions catalanes són víctimes un cop més de la persecució política i la repressió".

La portaveu ha subratllat que aquest acord "quedarà sense efecte" en cas que el Tribunal Constitucional (TC) suspengui cautelarment la inhabilitació degut al recurs d'empara de Torra. Budó també ha puntualitzat que durant la reunió del Govern han deixat buida la cadira de president, "en senyal de respecte i solidaritat", i no serà ocupada durant el que queda de legislatura.