El Govern acorda amb sindicats i patronals augmentar un 8% l'IRSC i invertir 680 milions en indústria l'any vinent

El Govern ha arribat a un acord amb els principals sindicats i patronals per augmentar un 8% l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per al 2023. Això suposarà que passarà de 569,12 euros mensuals a 615. A més a més, el pacte amb els agents socials també garanteix que s'invertiran 680 milions d'euros dels comptes de l'any vinent al Pacte Nacional per a la Indústria.

Les dues qüestions s'emmarquen, per tant, en el projecte de pressupostos de la Generalitat que prepara el Govern i que des de fa algunes setmanes negocia amb PSC, Junts i En Comú Podem i han de servir per visualitzar suport social a l'aprovació dels comptes.

L'IRSC és l'índex de referència per valorar la situació de necessitat i, per tant, condiciona tant l'accés a diverses prestacions socials com la quantia de les mateixes. Entre d'altres, marca l'accés a beques menjador, ajudes per habitatge social o renda garantida de ciutadania (RGC). La seva actualització implica destinar-hi 144 milions més, la part més significativa de la qual aniria a parar a l'RGC. Es tracta de la primera actualització que es fa de l'IRSC des del 2010.

L'acord s'ha tancat després d'una sèrie de reunions amb els sindicats UGT i CCOO i amb les patronals Foment del Treball i Pimec. En un comunicat, el Govern destaca que amb l'increment l'IRSC "es tornarà a situar clarament per sobre del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el seu equivalent a nivell estatal" i anuncia que s'ha reclamat al Govern espanyol el traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital "per assegurar i rendibilitzar socialment la complementarietat de la RGC amb l'IMV".

Inversió en la indústria

Els 680 milions previstos per invertir en la indústria representen la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) -aprovat fa uns mesos- per a l'any vinent. En el comunicat, l'executiu afegeix que "amb la col·laboració de les organitzacions participants en l'elaboració del PNI, impulsarà la sostenibilitat, la digitalització, el talent i la qualificació de les persones, les infraestructures i la competitivitat de les empreses, així com l'estabilitat i la qualitat de l'ocupació de les persones treballadores".