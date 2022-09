Més de 3.200 milions d'inversió fins al 2025 per "reindustrialitzar" Catalunya

El Govern ha donat el tret de sortida del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, que preveu una inversió de més de 3.200 milions d'euros (3.270), el que suposa un 77% més que l'anterior pacte, corresponent al període 2017-2020. L'acord, segellat també pels dos sindicats majoritaris -CCOO i UGT- i les patronals Foment del Treball i Pimec, detalla 150 accions, entre les que destaquen la voluntat d'incrementar les exportacions industrials fins als 90.000 milions o assolir la xifra de 510.000 afiliats a la Seguretat Industrial en el sector –el 2019 n'hi havia menys de 490.000-.

Pretén augmentar el pes de la indústria a l'economia catalana i incrementar el nombre de treballadors del sector

Amb totes les mesures, l'executiu pretén que la indústria representi el 22% del PIB català el 2025 i el 25% el 2030, quan actualment amb prou feines arriba al 20%. "Necessitem recuperar pes industrial perquè és un sector que estira el conjunt de l'economia", ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. El conseller directament ha defensat que es vol "reindustrialitzar" Catalunya.

CCOO i UGT han celebrat la posada en marxa del nou Pacte Nacional per a la Indústria, però han demanat que no només sigui una "declaració d'intencions" i han exigit "diàleg" i "recursos". "Fa falta impulsar un compromís en el marc dels pressupostos, ara que esteu en discussió pressupostària", ha avisat el líder de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco. "Catalunya passa per un dels seus moments més dolents pel que fa a diàleg social. L'acord és un oasi enmig del desert", ha defensat el secretari general de la UGT, Camil Ros.

Per la seva banda, Foment del Treball i Pimec han reivindicat l'acord amb el Govern i els sindicats. "Donarà més cohesió a l'economia catalana", ha dit el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.