Aragonès: "Ja no hi ha esculls per no aprovar els pressupostos"

"Ja no hi ha cap excusa per no donar suport als pressupostos, no hi ha esculls per aprovar-los". Així de contundent s'ha pronunciat aquest dijous al migdia el president del Govern, Pere Aragonès, en una compareixença d'urgència al Palau de la Generalitat, just després que es confirmés que ERC acceptava la proposta del PSC per tirar endavant la Ronda Nord -també coneguda com a B-40 o Quart Cinturó- en el tram entre Sabadell i Terrassa. "No és la nostra opció, però és imprescindible que el país compti ja amb uns pressupostos, que serien els més expansius dels darrers 17 anys", ha afegit Aragonès.

Juntament amb l'ampliació de l'aeroport del Prat o tirar endavant el complex d'oci i el joc Hard Rock, l'execució de la Ronda Nord era la tercera gran exigència del PSC per avalar els comptes, malgrat que cap de les tres qüestions depenen directament dels pressupostos de la Generalitat. Després de dos mesos de negociació sense arribar a una entesa que permeti tirar endavant uns comptes cabdals per a la supervivència de l'Executiu, ERC finalment ha decidit acceptar la proposta d'un macroprojecte d'infraestructures que, tal com ha reconegut el president, "no és el meu model, ni creiem que és el que el país necessita".

Aragonès ha reconegut que tirar endavant la B-40 "no és el meu model, ni creiem que és el que el país necessita"

"La disjuntiva no és entre pressupost i pròrroga, és entre respondre a les necessitats de la gent o aturar el país per càlculs particulars o partidistes; o anem endavant o enrere, o avancem o ens aturem; cal triar i la meva elecció és estar al costat de la ciutadania i no deixar ningú enrere", ha proclamat Aragonès.

"Cada dia que passa sense pressupost aprovat és un dia que es perden recursos", ha recalcat, després d'insistir que els nous comptes impliquen un augment de 3.800 milions, destinats especialment en serveis públics essencials, com la sanitat o l'educació, al tercer sector, al teixit productiu -tenen l'aval de les patronals Foment del Treball i Pimec i dels sindicats UGT i CCOO- o al sector cultural.

"Ara és el moment que tothom estigui a l'alçada, sigui realista i respongui a les necessitats del país. Ja no hi ha cap escull per no aprovar els pressupostos", ha rematat el dirigent d'ERC, en una intervenció adreçada explícitament al PSC. De fet el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, compareixerà a les 16:30h per respondre Aragonès sobre els comptes.

En qualsevol cas, el president del Govern sí que ha volgut deixar clar que a nivell de mobilitat la seva aposta segueix sent desenvolupar el transport públic i un transport sostenible, però que ha acceptat la contradicció que implica un projecte com la Ronda Nord per tirar endavant un "bé superior" com els pressupostos d'aquest 2023.

Prèviament el diputat d'ERC Ferran Estruch havia anunciat que el seu grup votarà a favor del punt de la moció del PSC que fa referència al tram del Quart Cinturó -també conegut com a B-4O- entre Sabadell i Terrassa per "desencallar" la negociació dels pressupostos.