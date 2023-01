ERC s'obre a negociar amb el PSC un cinturó viari del Vallès alternatiu que permeti desencallar els pressupostos

Ens acostem a la trentena de reunions entre el Govern de la Generalitat que ostenta Esquerra Republicana en solitari i el PSC, i és evident que els pressupostos de la Generalitat continuen en situació de bloqueig. I segons indiquen fonts de la negociació, la principal i pràcticament única trava per desbloquejar-los se'n diu B-40. L'autopista de circumval·lació metropolitana de l'AP-7 que travessa tot el Vallès, per les dues comarques que el conformen.

Un projecte que depèn del ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana que dirigeix la ministra catalana Raquel Sánchez i que fa dècades que està encallat i amb uns quants quilòmetres materialitzats. La paralització respon a la controvèrsia que arrossega la infraestructura entre els partidaris, per exemple els alcaldes socialistes del Vallès, i els contraris pel seu alt impacte mediambiental, com ara entitats ecologistes, moviments socials i de defensa del territori.

Ara, la B-40 és el cavall de batalla socialista que pot deixar sense pressupostos la Generalitat i posar en perill els 3.000 milions d'euros addicionals previstos. És un dels tres grans projectes que ha posat com a condició el PSC per aprovar els comptes del Govern de Pere Aragonès. Juntament amb el desenvolupament del complex turístic, casinos inclosos, de Hard Rock ubicat davant de Port Aventura. I l'ampliació de la pista de l'aeroport de Barcelona-El Prat que suposaria carregar-se una zona d'alt valor ecològic del Delta del Llobregat com la llacuna de la Ricarda.



Però mentre al Hard Rock i l'aeroport s'ha pogut aproximar posicions, l'anomenat Quart cinturó del Vallès manté totalment bloquejada la tramitació pressupostària que, sense els vots socialistes, no se'n sortirà, ja que Aragonès tampoc disposa del suport de Junts.

ERC proposa alternatives a la B-40

Amb aquest escenari que camina cap al fracàs pressupostari, de conseqüències polítiques impredictibles, els negociadors d'Esquerra amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al capdavant, s'obren a negociar amb els socialistes un cinturó viari per al Vallès que pugui ser de "consens", segons la portaveu d'Esquerra, Marta Vialalta.



Segons fonts de la direcció republicana, es podria arribar a acceptar algun tram del traçat actual proposat pel ministeri. Però Esquerra està proposat als socialistes alternatives perquè aquest cinturó viari eviti -o almenys minimitzi- el fort impacte mediambiental i territorial que provoca l'actual autopista plantejada.

ERC està proposant als socialistes alternatives al traçat plantejat, per reduir-ne l'impacte ambiental

Segons fonts de la negociació, Esquerra ja hauria posat sobre la taula algunes propostes alternatives i es preveu que les ampliï avui mateix i al llarg de la setmana. "No estem en contra de fer carreteres, estem en contra de què tot passi per una carretera i que s'hagi de fer única i exclusivament com alguns volen que es faci", explica un membre de la direcció d'Esquerra que insta el PSC a "deixar de banda l'immobilisme i negociar per trobar una solució de consens que permeti desbloquejar el pressupost".

Proposta del PSC i esmenes d'ERC

Per part seva, el PSC presentarà aquest dijous al ple del Parlament una moció de suport al seu projecte de l'autopista B-40. Una proposta que es podria aprovar amb el suport de la dreta, tant independentista com unionista, com és el cas de Junts, el PP o Ciutadans. Seria una manera de pressionar Esquerra perquè accepti la infraestructura, malgrat que aquesta via no depèn dels pressupostos de la Generalitat sinó dels generals, i el ministeri de Raquel Sánchez podria impulsar el projecte unilateralment sense cap problema. Davant d'aquesta maniobra, fonts de la direcció del grup parlamentari d'Esquerra confirmen que presentaran esmenes "per poder trobar també al Parlament aquest projecte de consens que busquem". D'arribar a una transacció podria ser la clau que desencalli definitivament els pressupostos.

Els presidents de Foment del Treball i Pimec, Josep Sánchez Llibre i Antoni Cañete, aquest dilluns al Palau de la Generalitat. — Miquel Vera / ACN

Patronals i sindicats urgeixen a aprovar els pressupostos

Una maniobra parlamentària in extremis per arribar a un acord i salvar els pressupostos que també ha confirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després d'una trobada celebrada aquest dilluns del Consell del Diàleg Social de Catalunya amb presència del president del Govern, Pere Aragonès. Una reunió en què Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT han reclamat a ERC, Junts i el PSC que desencallin la negociació dels pressupostos del 2023.

Patronals i sindicats han apel·lat a la "responsabilitat" dels diferents actors de les converses. "Seguim en les mateixes condicions que estàvem fa dos mesos", ha lamentat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Per la seva banda, el president de Pimec ha manifestat que prorrogar els comptes del 2022 suposaria un "fracàs de la política". Per part d'UGT, Camil Ros, ha dit que calen "menys declaracions i més reunions".

Preguntada per si l'estabilitat que dóna ERC al Govern espanyol al Congrés dels Diputats estarà en risc si no hi ha pressupostos nous, Vilagrà ha evitat vincular una cosa i l'altra i s'ha limitat a dir: "Si hi ha hagut pressupostos a l'Estat i a l'Ajuntament de Barcelona, no entenc per què no hi hauria d'haver-ne a Catalunya".

La B-40, el darrer escull

La consellera de la Presidència assegura que el Govern ha arribat a un acord sobre els temes extrapressupostaris que el PSC ha posat sobre la taula com el Hard Rock i l'aeroport de Barcelona, excepte en el projecte de la B-40. Vilagrà i la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, també tenen previst reunir-se demà amb Junts.

Totes dues conselleres han donat per fet que la negociació sobre el quart cinturó també es donarà al Parlament, en el marc de la moció que els socialistes han presentat sobre infraestructures. Vilagrà no ha explicat el contingut de les esmenes que ERC registrarà avui dilluns però ha dit que són fruit de la feina conjunta entre el Govern i el grup parlamentari per donar resposta a la moció del PSC. La setmana passada l'Executiu català va traslladar una proposta als socialistes sobre la B-40, però que no ha satisfet el PSC.

El projecte d'Esquerra per millorar la mobilitat del Vallès, alternatiu a la B-40, passa per la creació d'un tren orbital i una connexió millor amb Rodalíes i Ferrocarrils de la Generalitat, millorar la xarxa viària secundària del territori i les connexions entre les dues comarques afectades, la protecció agroforestal i un corredor biològic per protegir la fauna. Ara els republicans es mostren disposats a fusionar aquesta proposta amb la dels socialistes i recorden que “en una negociació tothom ha de cedir”.

ERC: "Cada dia de pròrroga és un dia que es priva la gent d'aquests recursos"

En aquesta línia, la secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha defensat la necessitat d'aprovar urgentment els pressupostos de la Generalitat per al 2023 "sense més excuses i dilacions" per part del PSC i de Junts. "Cada dia de pròrroga és un dia que es priva la gent d'aquests recursos", ha alertat. "Que el PSC vulgui convertir una carretera o traçat concret en la moneda de canvi de tot el pressupost ens sembla injust i irresponsable", ha afegit, constatant que "qui vol bloquejar, només busca excuses".

"Ara, la gran excusa es diu B-40 o quart cinturó; s'estan supeditant milions per a salut, educació, drets socials, cultura, la lluita contra la violència masclista… a una carretera", ha insistit. Entre els conceptes que posa en perill el bloqueig pressupostari, Vilalta ha ressaltat els 1.300 milions d'euros per a salut, la majoria dels quals aniran a reforçar l'atenció primària i a la incorporació de nous professionals. La creació de 2.000 places residencials per reduir a la meitat les llistes d'espera en l'àmbit de la dependència. L'increment de més de 25 milions d'euros per a Igualtat i Feminismes per lluitar contra les violències masclistes. El reforçament del sistema educatiu amb més milions per garantir la gratuïtat de l'Infantil 2, més professors, 58 milions per lluitar contra la segregació escolar, 95 milions per a l'escola inclusiva i per atendre millor l'alumnat.

Segons, a nivell de contingut pressupostari no hi ha esculls per assolir un acord

Els republicans asseguren que, a nivell de contingut perpressupostari, no hi ha esculls. Creuen que tant el PSC com els Junts hauran d'explicar al país per què, segons ells, segueixen buscant "excuses" en lloc de sumar-se a un acord que el Govern ja té amb els agents econòmics i socials de Catalunya, amb el sector cultural i amb els comuns. "Xuten la pilota cap endavant, anteposant interessos de no sabem qui als interessos del país", ha lamentat Vilalta. Amb tot, la portaveu ha assegurat que "continuem treballant, perquè quan hi ha voluntat, els acords es troben; i nosaltres ens estem deixant la pell".

Illa es manté ferm

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, assegurava aquest matí en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que "quan el PSC diu alguna cosa pot estar encertada o equivocada però escoltem abans, pensem i decidim. I no ens movem" . Illa defensa que la B-40 és un bon projecte per al Vallès i per a Catalunya i que és Esquerra qui ha de ser flexible i acceptar-la: "Són ells els que s'han de moure. Si no els agrada la proposta del PSC, hi ha altres grups", ha dit per després insistir que és el president Aragonès qui està "bloquejant" un acord de pressupostos. Un Aragonès amb qui Illa ha admès haver mantingut converses en les darreres 48 hores però sense revelar-ne el contingut.