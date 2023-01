ERC intenta pressionar el PSC per arribar a un acord pels pressupostos: "No hauria de passar d'aquesta setmana"

Passen els dies i les setmanes i el Govern no és capaç de tancar un acord que li garanteixi l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany i, mentrestant, els de l'any passat segueixen prorrogats. Les desenes de reunions mantingudes amb el PSC no han servit per desencallar una entesa i aquest mateix dilluns el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha reconegut que "està sent molt difícil" assolir un acord.

Alhora, ERC intenta pressionar el PSC i, en paraules de la seva secretària general adjunta, Marta Vilalta, l'entesa "no hauria de passar d'aquesta setmana". Amb tot, Esquerra no vol parlar d'"ultimàtums" i, de fet, Vilalta simplement ha comentat que d'aquí set dies valoraran l'escenari si aleshores l'acord no s'ha aconseguit.

L'aprovació dels nous pressupostos és una demanda de nombrosos sectors socials i econòmics -Taula del Tercer Sector Socials, els sindicats UGT i CCOO de Catalunya o la patronal Foment del Treball, entre d'altres-, però des que el passat 14 de desembre el Govern i En Comú Podem van tancar un acord, les successives converses amb Junts i, sobretot, PSC no han servit per culminar el projecte.

Les principals diferències entre el Govern d'ERC i el partit d'Illa rauen en els macroprojectes que defensa el PSC i que, bàsicament, es resumeixen en tirar endavant el complex d'oci i del joc Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o la culminació de la B-40 o Quart Cinturó. Qüestions que també planteja la patronal Foment, però que generen un fort rebuig territorial i ecologista i que no depenen dels pressupostos de la Generalitat.

Illa: "Voluntat d'acord sempre n'hi ha hagut. El que no sé si aquesta voluntat també hi és per part del Govern"

Després de reunir-se dissabte a Blanes amb el president, Pere Aragonès, Salvador Illa ha qüestionat la voluntat de l'executiu de tirar endavant els comptes: "Ens vam oferir a l'agost. Voluntat d'acord sempre n'hi ha hagut. El que no sé si aquesta voluntat també hi és per part del Govern. Disposats a negociar, no a adherir-nos". Ho ha dit en una roda de premsa des del País Basc.

Illa ha insistit que la proposta "integral" que el seu partit ha posat sobre la taula és "un tot" i ha defensat que "negociar significa cedir per part de tots". Segons Illa, la seva formació defensa "coses raonables". D'una banda, que es generi "prosperitat", en una referència clara als tres grans projectes que han posat sobre la taula: ampliació de l'aeroport del Prat, Hard Rock i quart cinturó entre Sabadell i Terrassa. I, d'altra banda, reforçar la protecció dels ciutadans. "Estem a l'espera que el Govern digui si l'accepta o no . Si no l'accepta, no passa res. Soc respectuós amb totes les posicions polítiques. Si no l'accepten, Aragonès, que és el responsable, haurà de dirigir-se a altres grups per tenir els suports necessaris", ha rematat el primer secretari del PSC.

La rèplica d'ERC

Després de les paraules d'Illa, Marta Vilalta s'ha encarregat de la rèplica d'ERC, acusant el PSC de fer "xantatge" amb la negociació: "No compartim el 'tot o res' o el 'fas el que jo et dic o ho engeguem tot a rodar'", ha dit. També li ha comentat a Illa que busqui "excuses creïbles" però que no qüestioni la voluntat de pactar del Govern. De fet, la també portaveu d'Esquerra ha acusat els socialistes i Junts de "bloquejar incomprensiblement" l'aprovació dels comptes per al 2023.

D'altra banda, Junts també hi ha dit la seva i ha avisat ERC que si pacta els comptes amb el PSC "posarà en perill aspectes clau de l'autogovern" com per exemple "Exteriors". Segons el portaveu del partit, Josep Rius, la formació continua a la taula de negociació i "en els pròxims dies hi hauria d'haver més reunions", si bé lamenta que ERC hagi "començat a negociar tard" amb ells i ara sigui "presoner del tot o res del PSC".

Finalment, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha emplaçat ERC i al PSC a arribar aviat a un acord, emplaçant totes les parts a "fer cessions". Malgrat això, la posició de la patronal és clarament més propera al model defensat pel PSC i, de fet, Sánchez Llibre ha dit directament que "considerem molt important que es puguin posar d'acord amb aquestes infraestructures competitives", referint-se a l'ampliació del Prat o la culminació de la B-40.