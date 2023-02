Les plataformes contràries al Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació del Prat es manifestaran conjuntament el 4 de març

Les tres plataformes contràries al Hard Rock del Camp de Tarragona, el Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport Prat -Aturem Hard Rock, la Campanya contra el 4rt Cinturó i Zeroport- han convocat una manifestació conjunta contra la construcció d'aquests macroprojectes, claus en l'aprovació de l'acord de pressupostos entre el Govern d'Esquerra i el PSC.

Sota el lema Defensem la terra, construïm el futur, les diferents entitats socials i ecologistes volen oferir una imatge unitària amb una "gran manifestació" el proper 4 de març a Barcelona. La protesta començarà a les 18:00 hores a plaça Catalunya. En una roda de premsa conjunta davant de les portes de Foment del Treball aquest dilluns, els activistes han carregat contra "l'impacte ambiental i energètic" d'aquests macroprojectes i han demanat reunir-se amb el president del Govern, Pere Aragonès, per parlar d'un "canvi de rumb". L'anunci arriba després de fer-se pública la proposta de construir una plataforma al mar a l'aeroport del Prat.

Els membres de les plataformes han titllat el pacte del Govern d'ERC amb el PSC en matèria de comptes com un "conjunt d'aberracions ambientals i socials". Eloi Redón, portaveu d'Aturem Hard Rock, ha assegurat que els pressupostos pactats "no responen a les necessitats de la societat" ni tenen en consideració el medi ambient. "Els megaprojectes d'infraestructures i d'urbanisme plantejats a l'acord redunden, tant en la seva execució com en la seva finalitat, en la degradació ambiental i en la crisi climàtica, a més d'augmentar el consum d'energia i materials cada cop més escassos", ha afegit.

Les plataformes convocants reivindiquen que aquesta manifestació també "algutinarà altres lluites de tot el territori", com ara els jocs olímpics dels Pirineus, les línies d'alta tensió, els gasoductes, o les macroplantes solars i eòliques.



Què es va acordar als pressupostos?

La B-40, Hard Rock i aeroport del Prat han estat els principals obstacles per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Finalment, socialistes i republicans van arribar a un acord fa unes setmanes per tirar-los endavant. Un acord que no ha agradat als diferents moviments socials contraris a aquests macroprojectes. Però, què es va acordar?

Sobre el Hard Rock, l'acord defensa que durant el primer semestre d'enguany se n'ha d'aprovar definitivament el pla urbanístic (PDU) que permeti, posteriorment, materialitzar el complex. Pel que fa a la B-40, el document parla de "fer efectiu, dins del primer trimestre de 2023, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord". L'execució posterior de les obres hauria d'anar a càrrec de la Generalitat.

I amb relació a l'aeroport del Prat es planteja avançar cap a la seva "modernització", a través d'un acord durant aquest any amb el Govern espanyol per crear "una comissió tècnica que permeti acordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya amb l'objectiu de transformar l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat perquè guanyi capacitat i esdevingui un veritable hub intercontinental".

Sobre l'ampliació del Prat, fa uns dies es va saber que una consultora privada havia fet arribar al Govern una proposta per ampliar l'aeroport del Prat amb una pista sobre el mar, una idea que ja es va estudiar en el passat. La plataforma es construiria a una milla de la costa, tindria 3.400 metres i costaria uns 2.100 milions d'euros. Sobre aquesta proposta, Daniel Pardo, de la plataforma Zeroport, ha considerat que "no té cap sentit ni viabilitat" i que s'estan tirant "cortines de fum" per seguir mantenint un debat "obsolet".