La realidad detrás de los albergues para personas desahuciadas: "Si no limpian los baños tienen que dormir en la calle"

Dormir en la calle durante días, no poder acceder a Internet o quedarse sin abono transporte. Estos son los castigos que sufren las personas vulnerables desahuciadas en los albergues que les ofrece la administración como alternativa habitacional. José María Torralbo, portavoz de STOP Desahucios, asegura a Público que los centros de acogida maltratan a las personas y son lugares "donde se vive muy mal".

Desde STOP Desahucios informan que la plaza en los albergues es temporal. "En el centro de acogida municipal Puerta Abierta del Pinar de San José, familias desahuciadas me han contado que ha llegado el mes de noviembre y les han dicho que se tienen que ir a la calle porque tienen que acoger a otras personas por la campaña del frío para personas sin hogar", dice Torralbo.

La plataforma es testimonio del chantaje que le hicieron a las familias vulnerables del Edificio Dignidad de Móstoles. "Tenían que entregar la custodia de los menores a los servicios sociales si querían la plaza en el albergue".

STOP Desahucios: "Si no limpian los baños les castigan durmiendo en la calle"

"Tenemos denuncias del centro de acogida de San Roque y Valdelatas porque maltratan a la gente. Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ejemplo, limpiar los baños, te castigan dejándote durmiendo fuera en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan, no te dejan acceder al ordenador con el que puedes buscar empleo o no poder alimentarse", cuenta Torralbo.

Además, el portavoz de STOP Desahucios añade que, si las personas acogidas ponen alguna reclamación al centro, "te techan de enemigo y buscan cualquier excusa para expulsarte". "Cuando uno lo visita parece más un campamento de refugiados que un albergue", asegura.

Desde su apertura, el centro de acogida San Roque prestaba servicio a las familias migrantes procedentes de minorías étnicas del Este de Europa. En la actualidad, está abierto a familias extranjeras de cualquier nacionalidad en situación de urgente necesidad y sin medios económicos. Tiene equipamiento para 30 plazas familiares independientes. Público se ha puesto en contacto con este centro y no ha obtenido respuesta.

Las Comunidades Autónomas tienen la mayoría de las competencias en materia de primera acogida e integración. El Gobierno tiene un convenio con Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ACCEM para la acogida temporal, orientación e integración de quienes obtienen asilo en España. Este convenio cuenta con una subvención directa del Gobierno con parte de financiación europea.

Expulsados por "agotar" el plazo de acogida

No es la primera vez que las familias vulnerables desahuciadas denuncian malos tratos por parte de los centros de acogida. En 2019, Público se hizo eco de la historia de Abdelali y Hayat, una pareja con tres hijos menores que fueron expulsados de un albergue del Ayuntamiento de Madrid en el que llevaban viviendo alrededor de dos meses.

Centro de acogida para familias inmigrantes de San Roque, Madrid.

Los responsables del recurso de emergencia del Ayuntamiento comunicaron a las fuentes que acudieron al albergue para intentar encontrar una solución para la familia, que se había agotado el plazo durante el que podían cobijarse en el centro.

Según el Ayuntamiento, Abdelali, Hayat y sus tres hijos menores fueron alojados inicialmente en el Centro de Día Acogida de Emergencia para personas sin hogar Pinar de San José. Sin embargo, fueron desalojados de este recurso cuando comenzaron los preparativos de la campaña de frío para personas sin hogar.

Activistas explicaron a este medio que la única oferta que el Ayuntamiento hizo a esta familia era correr con los gastos de los dos primeros meses de alquiler de un piso que ellos mismos debían buscar. "Se trata de una alternativa imposible. Nadie va a alquilar un piso deprisa y corriendo a una familia con los dos padres en paro", criticaron.