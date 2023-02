Un centenar d'entitats se sumen a la manifestació conjunta de dissabte contra els "megraprojectes urbanístics"

Un centenar d'entitats ecologistes i socials s'han sumat a la gran manifestació d'aquest dissabte a Barcelona per exigir l'aturada de "megraprojectes urbanístics" com el Hard Rock, el Quart Cinturó, la ciutat del motor al Circuit de Catalunya i l'ampliació de l'Aeroport del Prat. En una roda de premsa aquest dimarts davant del Palau de la Generalitat, els impulsors de la protesta -Aturem Hard Rock, Campanya Contra el 4t Cinturó i Zeroport- han fet una crida a la mobilització en defensa de territori.

La concentració, que porta per lema Defensem la terra, construïm el futur, té com objectiu aturar "l'aberració mediambiental i social" que, segons la portaveu de Zeroport, Elena Idoate, "ha provocat l'acord de pressupostos entre el Govern de la Generalitat i el PSC". Idoate ha advertit que aquests "macroprojectes especulatius" impliquen una major emissió de gasos d'efecte hivernacle en un context d'emergència climàtica.

La portaveu de Zeroport ha afegit que contribueixen a fer una economia "cada vegada més precària" i que provoquen "la massificació turística i dels camions". "Aquestes infraestructures representaran una amenaça per als ecosistemes: És un model caduc", ha dit. Per la seva banda, Eloi Redón, portaveu d'Aturem Hard Rock, ha destacat que l'objectiu de la manifestació és "aglutinar" totes les lluites del territori que estan en contra d'aquest "model caduc". "Volem obrir un debat sobre quin és el model econòmic i social que volem la ciutadania", ha remarcat.

La manifestació, que començarà a les sis de la tarda de dissabte des de plaça Catalunya, comptarà amb el suport d'entitats com Ecologistes en Acció, SOS Costa Brava, No ens Vendreu la Moto, SOS Baix Llobregat, La Xarxa per a la Sobirania Energètica i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. Al ser lluites de diferents parts del territori, s'han organitzat autobusos que sortiran des del Camp de Tarragona, Girona, l'Ebre...



Escalfant motors

Des de la reactivació dels projectes del Hard Rock, el Quart Cinturó o l'ampliació de l'Aeroport del Prat, les plataformes contràries a aquests macroprojectes han convocat diverses protestes en els darrers mesos. L'última va ser diumenge passat a Sabadell, on 4.000 persones van sortir al carrer per mostrar el seu rebuig a l'ampliació de l'autovia B-40 per fer una nova carretera que travessi la corona metropolitana sense passar per Barcelona.

A la mobilització es van sentir càntics com "Qui estima el Vallès no el destrueix", "No al Quart Cinturó" o "Aragonès, no ens toquis el Vallès".