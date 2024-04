Sánchez irrita a sus aliados en el Congreso: "Hay que continuar, pero no así"

Pedro Sánchez terminó de desojar la margarita y el último pétalo fulminó las posibilidades de dimisión. El presidente del Gobierno ha reflexionado durante cinco días sobre su continuidad y ha decidido seguir. No solo no ha dimitido, sino que tampoco ha planteado una cuestión de confianza. Una mezcla entre alivio, desconcierto y hartazgo recorre las filas de sus aliados en el Congreso de los Diputados, imprescindibles para que la legislatura continúe a flote.

Durante las 120 horas en las que Sánchez ha estado recluido en La Moncloa, sus fuerzas amigas en la Cámara Baja cerraron filas con el Gobierno, por lo que la cierta sensación de alivio una vez el presidente ha anunciado que sigue hacia adelante era de esperar. Sin embargo, la práctica totalidad de los aliados se han mostrado incómodos con la naturaleza de sus declaraciones.

Por parte de Sumar, sus socios de Gobierno, ha comparecido la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha querido mostrar su "respeto" hacia la decisión de Sánchez, aunque con alguna que otra crítica velada: "La vida cotidiana ya es lo suficientemente difícil, como para que la política sea una fuente de preocupación". Además, ha apuntillado que "necesitamos un Gobierno que avance y no se detenga".

Desde las filas de Podemos o Esquerra Republicana de Catalunya, el nivel de crítica ha crecido varios grados. "Hay que continuar, pero no así", ha dicho la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que se ha preguntado si, además de Pedro Sánchez, también "se queda la guerra judicial".

Mucho más drástico ha sido Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya y candidato de ERC a las elecciones. "Se ha jugado con la empatía de las personas", ha opinado el líder republicano, que se encuentra en plena campaña de las elecciones catalanas. Aragonès ha afeado a Sánchez que no haya hecho "ni una propuesta" y ha tachado su período de reflexión de "comedia" y "sobreactuación", que, además, "pone en duda su credibilidad".

La vida parlamentaria no será fácil a partir de ahora para Pedro Sánchez, aunque ya no lo era antes. Junts per Catalunya, uno de los huesos más duros del bloque de investidura, ha vinculado directamente el parón de Sánchez con las elecciones catalanas. Así, ha tachado el movimiento de "electoralista" y, como también ha hecho ERC, ha elevado el asunto de caso particular a categoría y ha cargado contra la salud de la democracia española. Lo ha hecho en boca de su secretario general, Jordi Turull.

