Aturem Hard Rock denuncia que el contracte de compravenda dels terrenys de Caixabank "no és vigent"

Aturem Hard Rock ha denunciat que el contracte de compravenda entre La Caixa i el Govern -a través de l'Incasòl- pels terrenys on es vol construir el macrocomplex d'oci i casinos projectat al Camp de Tarragona ja "no és vigent" perquè "s'han incomplert les clàusules temporals". Segons els activistes, el document establia que l'aprovació definitiva del Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) s'havia de fer en els vint mesos posteriors a la seva signatura. Set anys després d'aquest acord, però, la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona encara no l'ha aprovat.



La plataforma ha demanat al Govern que certifiqui per escrit la invalidesa d'aquest contracte. Segons el document, en un primer moment l'Institut Català del Sòl (Incasòl) compraria els terrenys a CaixaBank per uns 120 milions i immediatament els traspassaria pel mateix import a Hard Rock, la promotora del complex d'oci i el joc.



En una roda de premsa al Parlament, el portaveu de la Plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha assegurat que aturar l'elaboració del nou pla urbanístic "només" és una qüestió de "voluntat política". Ho ha dit després de reunir-se amb la CUP, ERC i comuns per reclamar que abandonin un macroprojecte "que està caient pel seu propi pes" i que han titllat d'"atemptat mediambiental". Redón ha criticat novament l'acord de pressupostos entre ERC i PSC, que inclou un termini de mig any per redactar un nou PDU del macrocomplex.

Els activistes han insistit en la "manca de consens social" que hi ha al Camp respecte a aquest projecte. El portaveu ha recordat que si s'aprova el PDU, tornaran a presentar un recurs contenciós administratiu contra el pla i contra la llicència de casino. Una estratègia que es complementarà amb accions i mobilitzacions al Camp de Tarragona i al conjunt del país. En aquest sentit, ha fet una crida a la manifestació conjunta del 4 de març a Barcelona en defensa del territori i contra l'ampliació del Prat, el Hard Rock i el Quart Cinturó. "Tots lluitem contra un model econòmic que vol trinxar el territori", ha remarcat Redón.



Absència del PSC i Junts

Ni Junts ni el PSC han acceptat reunir-se amb la plataforma Aturem Hard Rock al Parlament. En la roda de premsa posterior a les trobades amb ERC, CUP i Comuns, Rendón ha dit que els principals "instigadors del projecte s'han abstingut de venir tot i haver-los convocat". "Han demostrat que no els importa interlocutar amb el moviment que representem. Quan s'han d'afrontar a l'oposició, pretenen fugir", ha opinat Redón sobre l'absència del PSC i Junts.

Sobre les trobades amb els partits que sí han acceptat reunir-se amb Aturem Hard Rock, Redón ha assegurat que ERC, malgrat acceptar l'elaboració d'un nou PDU, els ha traslladat que no és el "seu model". Sobre la invalidesa del contracte, els republicans han dit que "ho estan estudiant".