El Govern espanyol signa l'acord de la Ronda Nord i els 914 milions per a infraestructures

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha signat l'acord que fixa els dos protocols per a la construcció de la Ronda Nord -també coneguda com a B-40- i, d'altra banda, un paquet de 914 milions d'euros en infraestructures. La signatura s'ha fet aquest divendres al migdia i activa la maquinària administrativa, després que la consellera de Territori, Ester Capella, s'avancés i confirmés que havia donat el vistiplau.

Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han apuntat que el següent pas és establir els convenis per dur a terme les corresponents obres. Les informacions situen la tardor com un possible escenari.

Les fonts admeten que amb un possible canvi de govern pot quedar tot plegat en paper mullat. Això no obstant, han advertit que aleshores hi haurà un incompliment pressupostari, ja que són partides reservades en els comptes estatals.

Els protocols han de determinar quin tipus de treballs cal fer, en el cas de la B-40, per unir Terrassa, Sabadell i Castellar. Fonts ministerials no han especificat el nombre de carrils, però han recalcat que es tracta d'una ronda, tot i que també han reconegut que el protocol no menciona que ha de ser una via d'alta capacitat.

En relació amb una possible continuïtat de la carretera fins a Granollers, no indica que ha de continuar, però tampoc ho descarta. El conveni per aquesta obra té quatre mesos per signar-se i els càlculs de les intervencions és d'uns 200 milions d'euros.

L'altre protocol contempla quatre actuacions que cal definir, des del punt de vista tècnic. Es tracta dels intercanviadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Volpelleres i Hospital General amb Rodalies a Sant Cugat i Rubí (20 milions d'euros), respectivament. Són treballs per determinar si cal construir noves estacions o moure'n alguna.

Les altres actuacions són les intervencions a l'N-260 (260 milions d'euros); millora dels enllaços i tercers carrils a l'AP-2 i AP-7 (25 milions d'euros); i al Maresme, on hi ha prevista la pacificació de l'N-II, millores a les vies de l'R1 de Rodalies, als passos a nivell i connexions amb la C-32 (386 milions d'euros).

Els executius celebren que es desencalli

La ministra Raquel Sánchez ja havia confirmat al matí que firmaria temàticament el protocol de la B-40 amb el Govern. Durant una conferència al Fòrum Empresarial del Llobregat, la ministra ha destacat que, tot que l'executiu català viu instal·lat en el "soroll i el postureig", s'ha aconseguit desencallar aquest projecte estratègic després de més d'un any de feina i tres consellers diferents.

Per la seva part, la consellera de Territori del Govern, Ester Capella, també ha destacat que confiava en la firma, especialment davant la possibilitat que les eleccions del 23-J es tradueixin en un canvi a la Moncloa. Ha reiterat que els "acords es compleixen i els pactes s'honoren" i que aquests recursos permetran "equilibrar i reequilibrar" Catalunya amb "equitat territorial" i "donar respostes a les necessitats de la ciutadania".



Connexió ferroviària entre el Vallès Occidental i Oriental

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana també ha anunciat aquesta tarda la pròxima licitació de la redacció de l'estudi informatiu per a la connexió ferroviària de les línies de Rodalies R4 i R12 amb l'R7 i l'R8. Es tracta respectivament de la unió amb tren del Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

Imatge de la possible connexió ferroviària entre el Vallès Oriental i Occidental, entre Barberà i Cerdanyola. — Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana / ACN

L'estudi ha de definir i analitzar les alternatives tècniques que permetin enllaçar les línies que cobreixen Barcelona amb Sabadell i Terrassa (R4 i R12) i el Papiol amb Mollet del Vallès (R8 i R7 - cobreix de Sant Andreu Arenal a la UAB). Compta amb un pressupost de 907.500 euros i un termini d'execució de dos anys i mig. La finalitat és permetre viatjar en tren entre Sabadell i Terrassa fins a Granollers, amb una unió que s'estudia que sigui al voltant del centre comercial Baricentro, entre Barberà i Cerdanyola.