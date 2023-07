Unanimitat amb Rodalies: fins i tot els votants de PP i Vox volen que els gestioni la Generalitat

Els recurrents problemes amb el servei de Rodalies Renfe ha provocat que generin un dels pocs consensos existents actualment a Catalunya: el gruix dels ciutadans volen que estigui gestionat per la Generalitat i no pas pel Govern de l'Estat. La unanimitat és tal que fins i tot és l'opinió majoritària entre els votants de PP i Vox, els partits més centralistes i més partidaris de limitar les competències de la Generalitat.

Aquest és un dels elements que més criden l'atenció del nou Baròmetre d'Opinió Política, que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha publicat aquest dimarts. En concret, el 83% dels catalans vol que la gestió de Rodalies depengui de la Generalitat, mentre que només l'11% prefereix que ho faci l'Estat.

El suport al traspàs és aclaparador entre els votants dels partits independentistes, ja que se situa en el 97% en el cas dels d'ERC, en el 96% en els de Junts i en el 95% en els de la CUP, però també és molt elevat en els d'En Comú Podem (89%) i és significatiu entre els del PSC (79%) i Ciutadans (77%). Però la qüestió és que també hi estan clarament a favor els electors de PP (62%) i Vox (62%) i només entre els seguidors del partit d'extrema dreta més d'un terç prefereixen que Rodalies el gestioni l'Estat.

Majoria clara també amb l'aeroport del Prat

L'aeroport del Prat, la recaptació d'impostos i la seguretat social són altres qüestions que la majoria de catalans prefereix que estiguin sota una gestió en mans de la Generalitat i no pas de l'Estat, però aquí les diferències en funció del partit al qual es vota ja són més notables. Així, el 74% dels catalans vol que l'aeroport de Barcelona estigui gestionat per la Generalitat -el 18% per l'Estat-, el 64% ho defensa per la recaptació d'impostos -28% vol que segueixi en mans del Govern espanyol- i el 56% ho pensa per la seguretat social -36% la prefereix en mans de l'Estat-.

Els votants dels tres partits independentistes volen que totes aquestes qüestions estiguin gestionades per la Generalitat amb percentatges que oscil·len entre el 84% de la seguretat social -simpatitzants d'ERC i de la CUP- i el 95% de l'aeroport -electors d'ERC-. Els seguidors de Comuns, PSC i Cs també volen de manera clara l'aeroport en mans de la Generalitat, però ho tenen menys clar o, directament, no ho volen en la recaptació d'impostos -67% de Comuns, 50% de PSC i només 38% de Cs- i, sobretot, la seguretat social -49% de Comuns, 38% de PSC i 19% de Cs-. Els votants de Vox volen que les tres matèries segueixin gestionades per l'Estat i els del PP opinen el mateix, amb l'excepció de l'aeroport, on es mostren dividits.