L'enésima avaria a la R3 de Rodalies desferma la indignació dels usuaris

Una nova avaria a la R3 ha despertat de nou la indignació dels usuaris d'aquesta línia de Rodalies Renfe, interrompuda habitualment pel mal estat de les instal·lacions ferroviàries. Aquest cop, s'ha vist afectada la circulació de trens entre Torelló i Manlleu -ja restablerta- durant més de 16 hores. La Plataforma Perquè no ens fotin el tren ho qualifica com a un "maltractament de les institucions" cap a les persones treballadores a qui "no garanteixen un servei bàsic en condicions".

L'avaria va produir-se a la catenària dimarts al vespre. Un centenar de persones van quedar atrapades a l'interior d'un tren i els Bombers van haver-les d'evacuar. Adif ha indicat que la causa de l'incident va ser una tempesta elèctrica. Durant la interrupció de la circulació es va habilitar un servei de transport per carretera. El problema s'ha solucionat al matí, però un problema mecànic ha fet impossible poder retirar el comboi espatllat fins al migdia.

Al llarg del matí, desenes d'usuaris de l'R3 ha esperat indignats a l'estació de Torelló

Al llarg del matí, desenes d'usuaris de l'R3 ha esperat indignats a l'estació de Torelló. "El tren ha fallat, sempre falla", ha lamentat Francisco, que s'ha aixecat a les sis del matí per anar a treballar a Puigcerdà i no ha arribat a temps. S'ha queixat del descontrol a l'hora d'informar als usuaris. "Cal fer alguna cosa, hem d'esperar que passi una desgràcia?", ha dit en declaracions a l'ACN. Fa un mes, també va presenciar l'incendi a la catenària de Manlleu, que va provocar el caos a l'estació.

La Merche ha explicat que quan el tren l'ha deixat a Vic, el personal d'allà no li ha donat cap solució -no l'han informat del servei alternatiu- i ha acabat agafant un bus de línia fins a Torelló que li ha costat 3,20 euros.

"Maltractament de les institucions"

Des de la plataforma, tornen a denunciar el que per ells és la clau, la falta d'inversió i manteniment en les últimes dècades i assenyalen els polítics i els que estan al capdavant de les institucions responsables de no fer prou per revertir aquesta situació. "És un maltractament cap a les persones, per la falta de responsabilitat que tenen", ha remarcat Núria Prat, una de les membres de la plataforma, en declaracions a l'ACN.

Per la seva banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez -reprovada dues vegades-, ha defensat que el Govern espanyol "està invertint com mai abans" en infraestructures a Catalunya i, en particular, en Rodalies. Preguntada per l'afectació a l'R3, Sánchez ha dit que seguir amb les inversions del pla de Rodalies és el que "proporcionarà una xarxa molt més fiable".

La manca d'informació als usuaris és un altre dels temes que denuncien: "Com pot ser que una incidència de les 20h d'ahir no es comuniqui fins a les 8 del matí d'avui, què passa amb els passatgers?". Segons ha dit, "hi ha una descoordinació absoluta entre Renfe, Adif i Rodalies i , l'un per l'altre, la casa es queda sense escombrar".

Cinquena avaria en un mes

L'avaria a la catenària entre Manlleu i Torelló és la cinquena en poc més d'un mes,. Entre elles, el tall de la línia durant quatre hores entre Planoles i Puigcerdà per l'avaria d'un tren -obligant a desallotjar 80 passatgers- i l'incendi a la catenària a l'estació de Manlleu ara fa un mes. "No és un tema aïllat, el que ha passat avui és gravíssim".

Fa unes setmanes, una avaria a les instal·lacions d'Adif a Gavà (Baix Llobregat) va provocar incidències i retards a la línia R2 Sud i regionals que es van allargar gairebé un mes. Les causes de la incidència no s'han aclarit encara. Adif va atribuir l'avaria inicialment a un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que el dia de l'accident no es va registrar cap tempesta a la zon.