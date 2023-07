Acord entre els governs català i espanyol per perllongar la B-40 

La Generalitat i el Govern espanyol han arribat finalment a un acord sobre el perllongament de la carretera B-40 entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès (Vallès Occidental). Segons ha publicat La Vanguardia aquest diumenge i han confirmat fonts del Govern a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el pacte inclou no només aquesta via sinó també la transferència a Catalunya de 914 milions d'euros per tal d'executar diverses millores en infraestructures viàries i ferroviàries.

Aquesta quantitat és un pacte al qual ERC va arribar amb el PSOE a canvi d'aprovar pressupostos generals de l'Estat i que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja va avançar el passat 20 de juny que s'havia aconseguit. La previsió és que tant l'acord de la B-40 -també conegut com a Quart Cinturó- com la transferència se signin el mateix dia.

A banda d'aquesta via, s'ha previst l'execució d'obres a les carreteres C-32 al Maresme, als accessos de l'AP-7 i l'AP-2 i a l'N-260, que recorre els Pirineus des de l'Aragó fins a l'Empordà, així com nous intercanviadors entre els serveis de Rodalies de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGV) a Sant Cugat del Vallès. El traspàs acordat suma 914 milions, dels quals 384 seran per a la C-32, 250 per a l'AP-7 i l'AP-2, 260 per a l'N-260 i 20 per a l'intercanviador Rodalies-FGC.

Vinculat a l'acord de pressupostos amb el PSC

El protocol, però, encara no té la firma de cap dels membres dels dos governs, que està previst que el rubriquin aquesta setmana, abans que comenci la campanya electoral. El perllongament de la B-40 formava part del pacte pel qual el PSC va facilitar l'aprovació dels darrers pressupostos de la Generalitat i s'havia d'haver tancat a la primavera, però no ha estat fins a l'arribada d'Ester Capella com a nova consellera de Territori que s'ha pogut consensuar.

El seu antecessor, Juli Fernàndez, era un històric opositor a aquesta infraestructura, que ja havia rebutjat com a alcalde de Sabadell. Segons la Generalitat, l'entesa sobre la B-40 s'havia assolit fa uns dies però el Govern volia que alhora se signés el protocol de traspàs dels 914 milions.

Les citades fonts també concreten que la B-40 no serà una via d'alta capacitat, que es limitarà al tram entre les dues cocapitals vallesanes i que se sufragarà íntegrament amb pressupost estatal i no de la disposició addicional tercera de l'Estatut, com volia el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. El traçat definitiu i el nombre de carrils els determinarà el Govern català.