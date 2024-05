Los sondeos de la Junta confirman que el deterioro de la sanidad es una de las principales preocupaciones en Andalucía

Los sondeos que el Gobierno andaluz elabora periódicamente, además de apuntalar la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), también revelan que la preocupación por el deterioro de la sanidad pública está muy consolidada en Andalucía.

El porcentaje de ciudadanos que lo consideran el problema número uno ha crecido siete puntos en un solo año, del 3% al 10%. Es desde septiembre del año pasado el segundo problema más importante de la Comunidad, según los barómetros del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente del Gobierno andaluz.

Está solo por detrás de la falta de empleo, el paro, un problema endémico en Andalucía, que en todas las encuestas desde tiempos inmemoriales sale de manera perenne como el primero de los dolores de cabeza para los Gobiernos autonómicos.

Para casi el 9,4% de los andaluces, la sanidad es hoy el principal problema de la Comunidad, según el último sondeo del Centra, hecho público este lunes. A finales de 2023, en diciembre, cuando se hizo la encuesta anterior, el porcentaje era más o menos el mismo, unas décimas más alto, por encima del 10%.

Cuando Moreno llegó al Gobierno andaluz, la sanidad era el principal problema para el 6,4% de los andaluces. Una de las razones por las que cayó el PSOE andaluz, otrora hegemónico, fueron precisamente los recortes sanitarios, junto a otros, fundamentalmente la corrupción.

La percepción de que la sanidad estaba mal, después de unos años de tregua, con la pandemia como telón de fondo, empezó en la primavera del año pasado. En marzo de 2023, lo citaban como principal problema apenas un 2,9% de los andaluces.

Pero tres meses después, en junio, a un año vista de los comicios que le dieron la mayoría absoluta a Moreno, ya había ascendido al 4,5%, al quinto tema por detrás del paro, la economía, la inflación y la crispación política.

En septiembre de 2023, hace ocho meses, estaba ya en el segundo lugar, cuando el 6,1% lo consideró el principal problema, en niveles parecidos a los de 2018. Y ahí sigue, agravado, desde entonces.

Los problemas de la sanidad en Andalucía, lejos de resolverse siguen ahí. Las listas de espera crecen, hay comarcas enteras, como en el área de Osuna (Sevilla), en las que la sanidad sencillamente ha colapsado, la Atención Primaria acumula tensiones y retrasos, y cada día se conoce un nuevo conflicto.

El último ha sido el "desmantelamiento" de la UCI del Hospital Militar, denunciado por los sindicatos una de las infraestructuras estrella para Moreno Bonilla. La medida ha generado protestas sindicales, un encierro y tensiones in crescendo de nuevo. Además, cuatro sindicatos han lanzado este lunes movilizaciones contra los "incumplimientos" por parte del SAS de los acuerdos firmados con ellos para mejorar la Atención Primaria.

Hondas raíces

El deterioro de la sanidad en Andalucía tiene hondas raíces. Según las Mareas comenzó tras la caída de Lehman, en 2008, cuando empezaron los recortes en el sector público. Y hoy, aun con los millones desplegados en el presupuesto de la Junta, no se recupera.

"El sistema andaluz no funciona, se ha desmantelado", sostuvo Antonio Vergara, uno de los portavoces de las mareas, en una rueda de prensa reciente. "No puede haber ninguna persona fuera del sistema. Debe ser equitativo y sin privilegios, accesible, como lo era en los 90. Estoy malo, me ve el médico. Hoy las esperas son escandalosas", agregó.

"El sistema debe ser gratuito en el momento del servicio. Se financia por los presupuestos. Quien más tiene, más soporta el sistema. No hay enfermedades caras ni baratas. En el ámbito rural no se recibe el sistema sanitario. Hay que recuperar el sistema", resume Antonio Vergara, portavoz de las Mareas.

Hoy hay, sin embargo, gastos millonarios sin frutos visibles; dimisiones y ceses; falta de médicos y profesionales; millonarios contratos a dedo bajo sospecha y escándalos como la puerta giratoria del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán, de momento parada unos meses, que la oposición pone bajo sospecha y tacha de formas de "corrupción".

El gasto en la sanidad pública en Andalucía ha ido perdiendo peso en los últimos cuatro años, al mismo tiempo que lo ha ido ganando la privada. Desde 2020 a 2023, el porcentaje del gasto por habitante en la pública se ha reducido 2,5 puntos, de suponer el 74,7% del total al 72,2, mientras que el de seguros y otros servicios de la privada ha subido desde el 25,3% hasta el 27,8%.