El PP usa su mayoría en Andalucía para rechazar una comisión de investigación sobre los contratos sanitarios a dedo

El PP, que en Madrid ha montado a su medida una comisión de investigación en el Senado, ha rechazado en Andalucía, a lomos de su mayoría absoluta, una sobre los contratos de emergencia entre 2020 y 2023, que le reclama la oposición.

PSOE, Por Andalucía y Adelante, que votaron a favor de la comisión –Vox se abstuvo–, llevan meses lanzando sombras de sospecha sobre esos contratos de emergencia, que ascendieron a 242 millones concedidos a dedo en tres años. Todas las claves de este asunto se pueden consultar aquí, en esta información de Público.

Por la mañana, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, había sido muy duro con los socialistas y afirmó que durante su etapa de gobierno, el PSOE vetó 104 comisiones de investigación –tramitaron 67 y solo admitieron una, según los datos del PP– en el Parlamento de Andalucía y que "Espadas [hoy secretario general del PSOE andaluz] fue el segundo alcalde que más caras pagó las mascarillas: a ver por qué eran más caras".

El diputado del PSOE Rafael Márquez defendió en la tribuna la creación de la comisión porque, según manifestó, no ha existido transparencia y no han podido acceder a la información solicitada. "La colaboración ha sido nula, no hemos recibido ni una sola copia de los documentos: solo nos han permitido consultar los expedientes", afirmó el parlamentario.

"Solo hemos podido acceder al 30% de la información solicitada. Y con lo que hemos podido ver, podemos concluir que se implantó un sistema ineficaz, opaco y carente de controles", agregó. Todo ello, según Márquez, "exige o bien una comisión de investigación o que sean los tribunales los que accedan al 100% de la información".

Los socialistas, una vez que el PP ha rechazado la comisión, se plantean ahora llevar el asunto a la justicia porque consideran que en Salud se desoyeron las órdenes de la Consejería de Hacienda, que instaban a dejar de hacer los contratos a dedo.

Pablo Venzal, diputado del PP, argumentó que lo que dijo Hacienda no era que no se pudieran hacer, sino que no se podía aplicar un Real Decreto de la pandemia, pero aseguró que la ley de contratos del Estado permite la contratación de emergencia. Venzal defendió la legalidad del asunto y reclamó "rigor" al PSOE en la crítica al Gobierno.

"Si les afecta a ustedes, entonces no"

La parlamentaria Inma Nieto afirmó que "de manera reiterada", Por Andalucía ha solicitado la documentación que sustentaba la figura de los contratos de emergencia, una "información que no hemos recibido".

"En 2020, casi un 25% de los contratos se usaron de esa manera, mediante contratos de emergencia. Entre ellas, estaba la tan traída y llevada ASISA [la empresa que fichó al exviceconsejero de Salud]", afirmó. Para Nieto, en Salud, en aquellos años, se tomaron decisiones que no se podían tomar a sabiendas.

La diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, reprochó al PP que una comisión en el Senado "la organizan rápidamente", pero, añadió: "Si les afecta a ustedes, entonces, no".

"En corrupción, hay que investigarlo todo. Si no tienen nada que ocultar, lo lógico es que nos dejen investigar. Los contratos de emergencia, cientos de millones cuando estaba la pandemia fueron a empresas privadas de sanidad, y cuado pasa la situación de la covid les siguieron dando", añadió Mora. "Le están regalando la caja a la sanidad privada", remachó.