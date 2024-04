Así ha mutado la sanidad andaluza en una década: 100.000 operaciones más al año en la privada, 100.000 menos en la pública

Los datos generales de operaciones revelan que en Andalucía, en la última década, las intervenciones quirúrgicas en centros privados han aumentado en la misma proporción en que han descendido en los hospitales públicos.

En el año 2022, se ejecutaron 103.187 más operaciones que en el año 2011 en los hospitales privados y, en paralelo, 101.206 menos en los públicos. Estas cifras son oficiales, del ministerio de Sanidad, las ha puesto a disposición de Público el sindicato CCOO y se pueden comprobar en el portal del Sistema de Información de Atención Especializada del ministerio.

Así, en el año 2011, se habían efectuado en los hospitales andaluces 761.299 intervenciones a pacientes, de las que 519.618 se produjeron dentro del sistema público –el 68,2%– y otras 241.681 en centros privados –el 31,8%-.

Diez años después, en 2022, con una pandemia de por medio, las cosas habían cambiado. Las cifras que contabilizó Sanidad fueron las siguientes: de las 763.280 operaciones contabilizadas por el sistema, 418.412 –el 54%– fueron en hospitales públicos (101.206 menos que una década antes) y 344.868 –el 46%– en privados (103.187 más).

Las cifras no han mutado de un año para otro, sino que son fruto de un proceso, acelerado por la pandemia, y que corroboran el imparable ascenso, que lideran las provincias de Sevilla y Málaga, de la sanidad privada en estos años, que señala la patronal de los seguros Unespa.

En el año 2015, el 16,18% de la población andaluza tenía algún seguro de asistencia sanitaria. Desde entonces, poco a poco, más gente se ha apuntado. En 2022, eran ya el 22% de los ciudadanos de la Comunidad.

Los datos, además, contrastan con los del Estado. En todo el país aumentan también las operaciones quirúrgicas en la privada, pero, al contrario que en Andalucía, también lo hacen las de la pública.

En 2011, se produjeron 4.725.143 intervenciones en los hospitales del país. De ellas, 3.348.818 fueron en la pública –el 70%– y 1.376.325 en la privada –el 30%–. Porcentajes similares a los de Andalucía.

Sin embargo, una década después, en el año 2022, en toda España se efectuaron 5.216.258 operaciones, de las que 3.534.800 se hicieron en el sistema público –el 67,7%– y el resto, 1.681.458 –32,3%–, en hospitales privados. Es decir, se ha mantenido una estabilidad.

Tasa de intervenciones quirúrgica muy baja

En un informe elaborado hace un mes, CCOO analiza a fondo la problemática de las listas de espera en Andalucía y en él se recoge que "entre 2018 y 2021, [Andalucía ha] tenido una de las tasas de intervenciones quirúrgicas por cada 1000 habitantes más bajas". Y se añade: "Hay que elevar de manera significativa el número de intervenciones, si no las listas de espera van a seguir creciendo".

El sindicato lo explica así: "Entre 2018 y 2021, en Andalucía se realizaron de media 3,39 intervenciones quirúrgicas por cada paciente que quedaba en espera. Es la cuarta cifra más baja de todas las comunidades autónomas. Hay comunidades que superan las doce intervenciones por cada paciente en espera. Es mejor el desempeño en aquellas comunidades que son capaces de realizar más intervenciones y dejar menos pacientes en espera de cirugía. Si miramos la media del resto de Comunidades ésta se sitúa en 5,38".

Y agrega el trabajo: "Con esta ratio paciente intervenido/paciente pendiente tan baja es difícil que las listas de espera puedan mejorar. No es casualidad que tengamos estas listas de espera. Modificar la ratio y la tasa exige de medidas enérgicas y las cifras cada vez mayores de pacientes pendientes de intervención no hace si no confirmar que éstas no se están tomando".

Deterioro de la sanidad pública

"Llevamos años alertando de que el deterioro del sistema sanitario público de Andalucía, motivado por los recortes que empezaron en 2012, por una infrafinanciación generalizada, por los cierres de quirófanos y consultas en los meses de verano, por la falta de sustituciones, por los déficits de plantilla no sólo achacable a la falta de sanitarios de los últimos años, a quien ha beneficiado es a la sanidad privada, con una implantación cada vez mayor en Andalucía", sostiene Daniel Gutiérrez, responsable del gabinete de análisis y estudios de la Federación de Sanidad de CCOO.

"La propia externalización de consultas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas –agrega Gutiérrez– lleva a detraer recursos públicos y engrosar las cuentas de resultados de las empresas privadas, las que se benefician además de un discurso que pretende etiquetar a los servicios públicos de ineficientes o carentes de calidad, cuando la realidad es justo la contraria".

"Este conjunto de factores –añade el experto– sitúan a la sanidad pública en un círculo vicioso del que, con voluntad, con inversiones, con cuidado a sus profesionales y con una auténtica defensa de ella por parte de los responsables políticos, sería capaz de salir".

Las mareas por la sanidad calculan, según los datos aportados en un comunicado, que entre 2011 y 2018 la sanidad andaluza "sufrió un recorte en su presupuesto de 6.700 millones de euros (que equivale a casi un 70% de su presupuesto anual). Después vino la pandemia, y no hubo inversiones suficientes para hacerle frente".

"Los enormes recortes y la pandemia deterioraron profundamente la sanidad. Se bajaron los salarios, se precarizaron los contratos y se empeoraron las condiciones de trabajo, y empezó una fuga de profesionales que no se ha detenido luego porque desde el gobierno no se han tomado las medidas necesarias para detenerla", prosigue el análisis de las mareas.

"Tampoco se han hecho las inversiones necesarias para revertir las consecuencias de los enormes recortes. Lo único que se ha hecho es privatizar y privatizar", remachan.