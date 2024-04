Miles de personas toman las calles en Andalucía en defensa de la sanidad pública

"SOS. La sanidad pública se muere", rezaban unas letras claras sobre una lona negra. Miles de personas reclamaron este domingo al Gobierno de la Junta, convocados en todas las provincias de Andalucía por las mareas blancas, que se ocupe de recuperar el sistema de salud, en franco deterioro desde hace años.

La manifestación de Sevilla arrancó a las doce en el centro de la capital, en la calle José Laguillo. Allí, como en otras ciudades, se congregaron miles de personas. Acudieron nutridas representaciones de los pueblos afectados por los recortes sanitarios. Sobre todo, en el área sanitaria de Osuna la sensación es de "abandono" y eso se notó este domingo. La falta de médicos en la comarca llevó a miles de personas a Sevilla.

Se escucharon lemas como "es un acto criminal recortar la sanidad"; "este presidente se ríe de la gente"; "no, no, no, a la privatización" y pancartas directamente contra el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a quien ya le empiezan a pesar los problemas de la sanidad pública: "Tú decides. Moreno Bonilla o sanidad pública".

Aunque los problemas del sistema comenzaron antes, en la etapa socialista, los gabinetes de Moreno no han logrado que la sanidad pública recupere el vuelo y la confianza de la ciudadanía. Prosiguen el deterioro y los recortes.

Además, esta semana el fichaje, aplazado de momento, tras el escándalo, del exjefe del SAS y exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora privada Asisa, a quien adjudicó contratos mientras estuvo en el puesto, ha calentado los ánimos. Hubo pancartas sobre este tema. "Que te pague Asisa", se podía leer en una de ellas.

Responsabilidad del Gobierno andaluz

Las mareas consideran que "la culpa de los males de la sanidad no es ni de los pacientes ni de los profesionales: es del gobierno de la Junta". "Un Ejecutivo cuya actuación es la causa principal de este malestar ciudadano generado por el deterioro de los servicios públicos con demoras excesivas y listas de espera realmente escandalosas", afirman.

El objetivo de las mareas es lograr la unidad de los profesionales de la sanidad y de la población "para exigir al gobierno de Andalucía un aumento de presupuesto, mejoras de gestión y el fin de las privatizaciones en la Sanidad".

Los datos generales de operaciones revelan que el aumento de la sanidad privada es imparable en la Comunidad. Así, en Andalucía, en la última década, las intervenciones quirúrgicas en centros privados han aumentado en la misma proporción en que han descendido en los hospitales públicos. En el año 2022, se ejecutaron 103.187 más operaciones que en el año 2011 en los hospitales privados y, en paralelo, 101.206 menos en los públicos.