La calor comença a intensificar-se, ara bé, hi ha punts del territori català on encara es pot respirar aire fresc. Si busquem una zona de Catalunya per fugir de les altes temperatures de l'estiu, sense cap mena de dubte hem d'anar al Pirineu. Els migdies solen ser càlids, però els matins són agradables i a les nits s'hi dorm bé. A més, els ruixats de tarda són bastant habituals, cosa que ajuda a refrescar l'ambient.

Entre valls i muntanyes s'amaguen petites viles de postal que durant els mesos d'estiu es converteixen en refugis per combatre la calor. Són municipis de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran. Totes ofereixen rutes i activitats de tota mena per encarar juliol i agost de la millor manera. Et proposem vuit pobles del Pirineu per fugir de la calor i descobrir paisatges de muntanya.

Bagergue (Vall d'Aran)

És un dels pobles més bonics de l'Estat, segons el diari britànic The Times. Hi viuen unes 100 persones i es troba a 1.425 metres d'altitud, i és el municipi més alt de la Vall d'Aran. A l'hivern, el paisatge que l'envolta és blanc. A l'estiu, completament verd. Es tracta de Bagergue, que a més de la seva bellesa natural, alberga el museu Eth Corrau, que allotja més de 2.500 mostres històriques de la vida quotidiana i l'artesania aranesa. Entre el seu patrimoni també destaca l'església de Sant Fèlix, del segle XIII.



Bagergue, primer pueblo catalán en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España. / EP.

Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà)

De la comarca del Pallars Sobirà destaquem Esterri d'Àneu, on podràs gaudir d'un clima fresc i pur. La naturalesa de les seves valls i muntanyes us faran gaudir d'uns dies de pau i desconnexió. A més de la natura que l'envolta, conserva els carrerons estrets i ombrívols de l'època medieval i el Castell de València, l'última fortificació de la Catalunya feudal. També podreu gaudir d'esports de muntanya de tota mena, des de ciclisme a ràfting o barranquisme per la Noguera Pallaresa.



Gisclareny (Berguedà)

És el poble més petit de Catalunya. Només hi viuen 25 persones i totes disperses per altres nuclis o masies aïllades. Ara bé, l'entorn és espectacular i la seva senzillesa fa que sigui el lloc perfecte per gaudir de la tranquil·litat de la naturalesa. No té ni comerços ni equipaments, però té unes vistes impressionants al Pedraforca. Limita al nord amb la Cerdanya, arribant fins als cims de la serra del Cadí. Ofereix desenes de rutes a peu i gaudir de la natura.



Bellver de Cerdanya (Cerdanya)

Si ets un amant de l'aventura, Bellver de Cerdanya té una gran varietat d'activitats per fer, des d'esports d'aventura de tota mena a excursionisme per a totes les edats. Forma part el Parc Natural del Cadí-Moixeró i està integrat per 19 nuclis que conserven força vestigis d'altres èpoques, com les esglésies de Sant Julià de Pedra, Santa Maria de Talló i Santa Eugènia de Nerellà, a més del conjunt històric de Bellver. A la vall de l'Ingla es pot visitar un conjunt rupestre que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.



Una panoràmica de Bellver de Cerdanya. — Marc Font

Bausén (Vall d'Aran)

Tornem a la Vall d'Aran, però aquest cop al poble medieval de Bausén. Situat al bell mig dels boscos pirinencs, les cases de pedra i les teulades de pissarra contrasten amb el blanc de la neu durant l'hivern i verd més intens de l'estiu. Allà veureu com destaca l'església de Sant Pèir ad Vincul, per la seva alçària i el seu campanar únic.

Envoltat per diversos parcs naturals amb importants boscos d'avets i faigs, per Bausén hi passa el sender GR-211, que recorre tot l'Aran. A peu també hi ha una excursió de tres hores fins a Les, en què es travessa el pont vell sobre el riu Bausen. També és el lloc ideal per iniciar-se al descens de barrancs, ja que té un barranc molt assequible per a principiants. El recorregut és d'una hora i mitja i inclou salts d'aigua, tobogans i descens amb cordes.



Vall de Boí (Alta Ribagorça)

Vuit nuclis, una vall. La Vall de Boí és un dels municipis més autèntics del Pirineu català. Aïllada durant molts segles pels seus paisatges d'alta muntanya i el clima extrem, la vall alberga un conjunt de nou esglésies romàniques declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: l'Assumpció del Coll, Sant Joan de Boí, Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, l'església de la Nativitat de Durro, Sant Quirc de Durro, Santa Eulàlia d'Erill la Vall i Santa Maria de Cardet.

Una ruta per la Vall de Boí - Cedida pel Patronat de la Vall de Boí

Barruera és un dels nuclis més coneguts de la Vall de Boí, i el més gran. Però també destaquen Durro, que conserva el seu estil medieval amb cases de pedra i carrerons estrets, Erill la Vall o Taüll, on s'hi pot veure l'església de Santa Maria i Sant Climent.

Lladurs (Solsonès)

Sovint oblidem que el Solsonès també és Pirineu. Un dels pobles més frescos (i rurals) de la comarca és Lladurs, envoltat de rius i rieres, una vegetació molt rica i un paisatge espectacular. Només hi viuen 224 persones, però té cinc parròquies pertanyents al bisbat d'Urgell: la parròquia de Timoneda, la de Lladurs, la de Montpol, la de la Llena i la parròquia dels Torrents. És el lloc ideal per fer rutes amb bicicleta, descens de barrancs, caça o pesca.



Setcases (Ripollès)

Acabem amb el poble de muntanya més conegut del Ripollès, Setcases, que cada any atrau milers d'amants dels esports de muntanya. Tot i ser un dels més concorreguts, amaga molt d'encant més enllà de la pista d'esquí Vallter 2000. Té una cultura patrimonial impressionant, com la plaça dels Estudis o l'Església de Sant Miquel i les Mines. També està al costat del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on podreu trobar tota mena d'activitats per adults i nens: senderisme, rutes en bicicleta, en 4x4, etc.