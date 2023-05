7 propostes per descobrir el Ripollès a través de la història i el patrimoni, la natura i l'esport

El Ripollès és un territori molt muntanyós. Les seves serres es troben separades per valls llargues i profundes amb planes extenses, el que dona un caràcter propi a cadascun dels seus indrets. La serra de Milany i Santa Magdalena, la de Cavallera, la de Montgrony i els Pirineus, són fruit de la col·lisió d'Ibèria amb Europa. Els Bastiments amb 2.883 metres, el Costabona amb 2.465 i, sobretot, el Puigmal amb 2.911 -és el cim més alt de la próvincia de Girona- són alguns dels cims més destacats del Ripollès.

Però la comarca és molt més que això, i ha destacat per una activitat industrial notable, que constitueix un reforç a l'agricultura. També pel seu passat i la seva història, del qual en son testimoni diversos elements patrimonials de gran valor.

Està situada al vessant sud del Pirineu oriental que comprèn la capçalera del riu Ter i el seu afluent Freser (vall de Camprodon i Ribes de Freser respectivament). I el constitueixen 19 municipis.

Us proposem 7 maneres de visitar i conèixer una comarca estretament lligada a la seva història i que gaudeix d'un patrimoni envejable. I que gaudeix d'un marc natural, paisatgístic i divers espectacular.

Monestirs de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses

Arranquem forts, amb dos monestirs rellevants. El Monestir de Ripoll és un dels monuments romànics més destacats de casa nostra, amb importància tant històrica com artística.

La portalada del segle XII és icònica, essent un dels millors exemples d'escultura romànica i candidata a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La basílica, el claustre i el centre d'interpretació ens ajudaran també a fer un viatge al bressol de Catalunya.

El monestir de Santa Maria de Ripoll fou fundat a finals del segle IX pel comte Guifré el Pelós i la seva esposa Guinedilda. La seva voluntat era repoblar la vall de Ripoll. Va esdevenir un centre cultural de referència a l'Europa medieval, i la seva biblioteca custodiava valuosos documents de diversos orígens i temàtiques tant religioses com d'àmbits tècnics, legals i històrics.

D'altra banda, el Monestir de Sant Joan de les Abadesses destaca per ser el primer cenobi femení dels comtats catalans. També fou fundat per Guifré el Pelós, l'any 887, per atorgar protecció al territori i ajudar a la reconquesta. La construcció actual data del segle XII i és una peça important del romànic a Catalunya.

Emma de Barcelona, filla del comte i de Guinidilda d'Empúries, va ser la primera abadessa del temple amb tan sols set anys. Cinc abadesses més la van succeir durant el gairebé segle i mig que les monges benedictines van viure al monestir, fins que el 1017 s'hi va instal·lar una comunitat masculina.

L'obra més destacada de l'interior del temple és el Santíssim Misteri, una peça tallada en fusta del segle XIII. El grup escultòric representa el davallament de la creu, i se situa en una transició entre el romànic i el gòtic. També s'hi troben retaules gòtics dedicats a Sant Agustí i a Santa Maria la Blanca i el sepulcre de Beat Miró, del mateix estil.

Visita (o revisita) la Vall de Núria

La Vall de Núria i la seva estació de muntanya també són un autèntic referent i icona de Catalunya, oferint un paisatge únic. Situada al terme municipal de Queralbs, podem arribar als punts més elevats del Ripollès, envoltats per cims de gairebé 3.000 metres i on neixen multituds de fonts i torrents.

A més, podem gaudir d'aquest paisatge espectacular d'alta muntanya amb un transport singular com és el tren cremallera. Té un recorregut de 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres.

A la Vall de Núria s'hi poden fer diverses activitats. — Vall de Núria

Si bé des d'allà podrem fer diversos esports, marcats per la neu a l'hivern, durant tot l'any el més destacat és el senderisme. Ens permet descobrir pas a pas un territori amb un gran valor natural i paisatgístic.

Pont Nou de Camprodon

I no deixem de parlar d'icones de casa nostra perquè hem de recomanar el Pont Nou de Camprodon, una estampa simbòlica i molt reconeguda arreu. Es tracta d'un element d'estil gòtic, que trobem al bell mig de la vila.

És un pont d'un sol arc, construït amb pedra i de doble pendent. Es troba unit a una torre de defensa, on hi ha l'antic portal de Cerdanya. Segons la documentació disponible, va ser lloc de pas obligat per anar a la Cerdanya durant el segle XII.

El Pont Nou de Camprodon. — Consell Comarcal del Ripollès

També es coneix com a Pont Romà o pont romànic, però el nom de Pont Nou sorgeix en oposició al Pont Vell de Can Carrera. Així ho relata la documentació medieval, per bé que també es considera que es deu al fet que es va alçar sobre les restes d'un de més antic. Aquesta hipòtesi es vasa en què, a conseqüència del terratrèmol de l'any 1428, aquest va quedar força malmès i fou totalment destruït durant la guerra civil catalana.

Museu Etnogràfic Ripoll

Si volem descobrir la història de la principal ciutat de la comarca, una bona opció és visitar el Museu Etnogràfic de Ripoll. L'espai pensat per a grans i petits ens permetrà conèixer els costums, les tradicions i la cultura al llarg dels anys d'aquesta localitat.

Museu Etnogràfic de Ripoll. — Consell Comarcal del Ripollès

Disposa d'un nombrós fons de patrimoni material i immaterial, representatiu del Ripollès i del Pirineu Gironí. Cal destacar-ne les col·leccions relacionades amb els pastors, la pagesia, la religiositat popular, el ferro forjat i la farga catalana i les armes de foc portàtils ripolleses, segons recull el web turístic de la comarca.

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Aquest territori protegit s'estén a la part més pirinenca dels dos rius en una zona privilegiada. El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser s'ubica al voltant dels enclavaments de Núria i Ulldeter, rodejat per muntanyes de gairebé 3.000 metres com són Bastiments, el Puigmal, el Costabona o el Balandrau.

En total, prop 15.000 hectàrees de mostres molt variades i riques d'ecosistemes, hàbitats, comunitats vegetals i espècies característiques dels paratges d'alta muntanya pirinenca. Indrets ideals per gaudir-ne com més ens vingui de gust. Un lloc idíl·lic per a la pràctica d'activitats esportives durant tot l'any, com ascensió a cims, excursionisme, rutes amb BTT, esquí de muntanya o raquetes de neu.

Senderisme al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. — Generalitat

La fauna d'alta muntanya i la diversitat florística converteixen el parc també en un patrimoni natural espectacular. Hi trobem també itineraris interpretatius que ens permetran visitar pobles de muntanya, descobrir la vida dels pastors i la identitat del territori, i conèixer l'arqueologia d'alta muntanya, la mineria i centrals hidroelèctriques.

Gastronomia

No podem no parlar de la gastronomia del Ripollès, una cuina marcada clarament per la muntanya, la pagesia i la ramaderia. La qualitat dels seus productes agroalimentaris locals està contrastada, i asseguren que s s'hi poden trobar alguns dels millors productes i aliments naturals de tot Catalunya.

La seva rica oferta agroalimentària local passa per productes de l'hort i de la ramaderia, embotits i formatges, dolços, galetes, mel… les galetes de Camprodon! Tot plegat combinant l'arrelada tradició artesanal amb les tendències més noves en producció alimentària i traçabilitat, sota la marca de garantia de Producte del Ripollès.

Oferta gastronòmica de la comarca. — Consell Comarcal del Ripollès

Passejant pels seus paratges trobarem ramats de vaques, eugues, ovelles i cabres. A les seves botigues trobarem elaborats artesans amb carn de qualitat, trumfes arrelades a una llarga tradició, llet i derivats lactis "amb el sabor de sempre", coca del Ripollès per als moments més dolços…

Vallter 2000

I acabem amb una altra recomanació natural i paisatgística envejable. Es tracta de Vallter 2000, ubicada en un cercle d'origen glacial, el cercle de Morens – Ulldeter, a la zona més oriental del Pirineu, dins el terme municipal de Setcases. Gràcies a aquesta situació al mapa podrem gaudir d'una panoràmica única i espectacular, que en els dies clars ens permetrà veure fins i tot el Mediterrani!

A Vallter podem realitzar diverses activitats esportives. — Consell Comarcal del Ripollès

És també un lloc ideal per practicar els esports de muntanya a l'aire lliure, on podrem aprofitar les seves a peu o en bicicleta. I també podrem visitar el naixement del riu Ter amb el mateix telecadira.