6 propostes per descobrir el Maresme del mar a la muntanya

El Maresme és sinònim de platges de sorra daurada, així com de muntanyes amb vista al Mediterrani. Però aquesta comarca catalana ens pot oferir molt més que això, des d'historia i cultura, passant per una gastronomia variada o una oferta exclusiva per al públic familiar.

Es tracta d'una comarca amb 398,5 km² de superfície, una de les set més petites de Catalunya, però la quarta més poblada. Està formada per 30 municipis amb una població que oscil·la entre els gairebé 800 habitants d'Òrrius i els prop de 130.000 de Mataró que n'és la capital administrativa.

Es tracta d'un territori estret i allargassat al mapa de Catalunya, situat a l'est, entre la serralada Litoral i la costa. El verd i el blau, el mar i muntanya, són la identitat d'aquesta comarca que us proposem descobrir a través de sis vies diferents.

10 rutes familiars per descobrir la comarca

La comarca es pot descobrir amb qualsevol edat. I ho podem fer amb la iaia del Maresme, una guia que ens acompanyarà a conèixer els millors indrets de la comarca amb els més petits, a través dels 30 municipis, des de Tordera fins a Montgat.

Juntament amb el seu amic, l'ocell Picotet, amb aquest personatge podrem indagar en la comarca a través de 10 rutes. Totes elles amb enigmes, reptes, trencaclosques i altres activitats ideades per als més menuts de la casa.

Passeig familiar per Malgrat de Mar. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

Per gaudir d'aquestes propostes turístiques, trobem disponible la Increïble guia de la iaia del Maresme. Es tracta d'una guia turística il·lustrada i "juganera" amb reptes i diverses propostes per gaudir del Maresme amb la mainada. La podem adquirir al Consorci de Turisme del Maresme per 5,20 euros.

D'herència iberoromana a castells, passant pel Modernisme

El Maresme també té història i patrimoni, que podrem descobrir a través de museus, rutes i visites. Hi podem trobar l'empremta de la civilització des del neolític, passant per la Laietània, amb jaciments ibers i romans. També moviments més contemporanis com el Modernisme, a principis del segle XX, a través dels seus edificis.

A través dels jaciments arqueològics, rutes i museus, podrem fer un viatge a més de dos mil anys d'antiguitat. Serà descobrint aquesta herència iberoromana del Maresme: la Laietània. També castells i les torres de guaita, la majoria dels quals van ser construïdes als segles XVI i XVII.

Casa Museu Domènech i Montaner de Canet de Mar. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

Així mateix, podrem conèixer històries de pirateria i tradicions com les puntaires, els castellers o les sardanes. Durant tot l'any se celebren una quarantena de festivals de música, a part de mercats i fires d'oficis, històriques o gastronòmiques.

El Museu del Càntir a Argentona o el Museu Marès de la Punta a Arenys de Mar són alguns dels més curiosos o interessants. Alguns d'ells es troben en edificis d'interès arquitectònic, com el Museu Municipal d'Estampació Tèxtil de Premià de Mar, que ocupa l'edifici modernista de l'antiga fàbrica de gas.

Gastronomia de terra, mar i vinya

Els sabors del Maresme estan clarament marcats per la mar, però també per la terra i la vinya. La comarca també es pot descobrir a través de la gastronomia i els aliments, ja que reflecteixen la bellesa del seu paisatge, passant de la serra al litoral, pels pins i pel sauló.

Sota el paraigua de Sabors de Mar i de Munt, la comarca agrupa restaurants que s'han implicat en la singularitat dels seus productes, i que "han assumit un rigorós compromís de sostenibilitat turística".

Mercat d'Arenys de Mar. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

També hi trobarem productes autèntics de la zona en els establiments, als mercats o a la llotja. Melmelades, gelees, pastissos, formatges són un exemple de la varietat d'elaboracions dels artesans. Els elaboradors i productors formen part de la Xarxa Productes de la Terra - Maresme, garantint el caràcter d'aliments artesanals.

Indispensables són els pèsols (amb especial atenció al de Llavaneres), les mongetes del ganxet, les cireres o les maduixes del Maresme. Però la comarca també té predilecció per productes com el formatge o les gambes, passant pel vi amb la DO Alella o la coca de Llavaneres.

Muntanya amb vistes al Mediterrani

La comarca s'ubica entre el mar i la muntanya, per la qual cosa podrem gaudir d'unes fantàstiques vistes al Mediterrani des de les seves serralades. En concret, hi trobarem fins a 500 quilòmetres de camins senyalitzats per gaudir de racons magnífics, amb valor tant ambiental com cultural.

Per exemple, podrem recórrer una etapa de la Via Marina del Camí de Sant Jaume. O endinsar-nos a la natura dels parcs naturals de la Serralada de Marina, de la Serralada Litoral o del Montnegre i el Corredor.

Creu Montcabrer a Cabrils. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

A més d'esports com senderisme i ciclisme, el Maresme ens proposa activitats d'oci a la natura, amb boscos verticals o reserves d'animals. I també descobrir els secrets de la comarca a través del Geocaching.

Tot plegat, aprofitant la seva bona climatologia habitual. El Maresme gaudeix d'un clima agradable, mediterrani, de cel clar i lluminós que li permet gaudir d'un 75% de dies assolellats a l'any, segons el Consell Comarcal.

Platges de sorra daurada

El Maresme també és sinònim de costa i platja. Els 16 pobles costaners de la comarca poden gaudir d'uns dels principals atractius, amb uns paratges ideals pels amants de la sorra daurada. En total, la Costa de Barcelona-Maresme té un total de 52 km de platges, amb un total de 54 platges de sorra daurada de gra mitjà i gruixut.

També reivindica la qualitat de les seves aigües. Tant és així que la comarca compta amb platges certificades amb el segell Biosphere, el distintiu de Bandera Blava i amb la Q de qualitat turística.

Les Roques de Calella. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

El clima suau i els dies assolellats són el més habitual al litoral del Maresme, per la qual cosa podrem aprofitar les seves platges durant molts dies del calendari. També és un lloc ideal per a diversos esports nàutics, amb un ampli ventall d'activitats com el submarinisme, la pesca, la vela, el paddle surf o el caiac.

Diversitat esportiva

En aquest sentit, el Maresme és una bona destinació pels amants del turisme esportiu i de l'esport en general. A més del clima, la diversitat de paisatges entre el mar i la muntanya i les instal·lacions esportives acrediten la comarca. El Maresme acull esdeveniments esportius internacionals com l'Ironman Barcelona-Calella, el Raid Hípic de Barcelona - Santa Susanna i regates i tornejos de golf.

La comarca està distingida com a destinació de cicloturisme i de senderisme per l'Agència Catalana de Turisme. Per aquest motiu, disposa de rutes adaptades a diferents nivells i necessitats, tant per a ciclisme de carretera com per a camins de muntanya, a peu o en BTT.

Camp de golf a Sant Andreu de Llavaneres. — Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme/Joan Maria Arenaza

A més de cicloturisme i senderisme, la comarca ofereix esports com golf i pitch & putt, hípica, atletisme, natació o triatló, entre altres modalitats.