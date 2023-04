'Geocaching' a Catalunya: què és i com buscar-ne

Des de temps immemorials, el món ha estat farcit de buscadors de tresors. Des dels que cerquen en les profunditats marines als que confien en un suposat 'mapa del tresor', passant pels aficionats que es dediquen a buscar relíquies mitjançant detectors de metall, per exemple.

Però també hi ha una altra modalitat de buscar tresors molt més accessibles, habitualment relacionada amb la natura i l'entorn, i també ideal per fer amb nens. Es tracta del geocaching o geocerca, una espècie de joc a través del qual podrem trobar objectes amagats arreu del món, tan sols requerint una eina.

Què és la geocerca?

El geocaching es una mena de joc de cercar fites en amagatalls, que permet trobar aquests 'tresors' amagats a l'aire lliure al voltant del món, mitjançant la tecnologia GPS, sistemes de navegació global per satèl·lit, que avui porten la majoria de telèfons mòbils intel·ligents. Comparteix molts aspectes amb altres jocs de pistes, gimcanes i curses d'orientació.

Com el seu nom indica, geocaching vindria a ser "capturar geogràficament". En concret, capturar aquesta espècie de fites o tresors que altres usuaris han amagat en algun indret.

Es tracta d'un joc que va començar als Estats Units l'any 2000, com a forma d'entreteniment grup d'especialistes en tecnologia de geoposicionament. I que avui aplega més de dos milions d'usuaris arreu del món, a més de 200 paisos.

Hi ha diversos tipus de geoamagatalls. El tradicional és l'original i més simple, on trobarem un contenidor a les coordenades indicades. A l'interior sempre hi ha d'haver el llibre de registre, perquè quedi escrit que l'hem trobat, i també hi pot elements intercanviables.

Però també n'hi pot haver d'altres de geoamagatalls, com de misteri o puzle, on haurem de resoldre trencaclosques per trobar les coordenades; els multi, amb dues o més ubicacions; o letterbox, on arribarem a través de pistes, i no coordenades. També puntualment trobarem geotrobades, megatrobades i gigatrobades.

Com s'utilitza 'Geocaching'?

El funcionament no té massa complicació. El primer que hem de fer és descarregar l'aplicació Geocaching i registrar-nos gratuïtament amb un usuari personal, el que també podem fer des del lloc web (disponible en català). Hi ha altres serveis que permeten jugar a buscar tresors amb aquests mètodes, però aquesta és clarament la de referència.

Aleshores tan sols haurem de buscar els geocaches o caches més propers, els tresors que volem trobar, els que més ens agradin. Veurem que tenen diferents característiques: entre la informació que trobarem hi ha el tipus de tresor, la distància, la dificultat, el terreny, el geocodi i si es tracta d'un tresor que ha estat preferit.

Es recomana als principiants provar-ho primer amb un que no tingui gran dificultat. Com és habitual, com en qualsevol activitat a l'aire lliure, molts cops al bosc o a la natura en general, haurem d'anar preparats, tan físicament com pel que fa a l'equipatge.

On buscar-los a Catalunya?

Un cop escollida la fita, ens hi podem dirigir mitjançant la tecnologia GPS del nostre dispositiu. Arribats al lloc que ens indiquen les coordenades a l'aplicatiu, haurem de buscar el cache, que pot ser de diverses mides, formes i dificultats.

Sota una taula de pícnic, dins la soca d'un arbre, sota una llamborda o enterrat sota terra. Els geocaches es poden trobar en una varietat de llocs inimaginable. Petites joguines, CD i DVD, llibres, complements de vestir… són alguns dels objectes comuns que poden contenir aquests amagatalls.

Podem cercar geocaches arreu de Catalunya. — Geocaching

Un cop l'hàgim trobat, podrem enregistrar la nostra tasca. Ho podem fer a l'aplicació i també a la llibreta que habitualment trobarem a la fita. Si ho volem, també podrem intercanviar alguna de les coses que trobem a dins. I finalment haurem de tornar a deixar-lo exactament tal on l'hem trobat.

Rarament no tenim geocaches al nostre entorn: n'hi ha més de dos milions al voltant del món. Per tant, Catalunya no és l'excepció, i en podem trobar una gran multitud. De fet, hi ha una bona comunitat al voltant d'aquest joc per a tots els públics. Ben segur que en tens un a prop per provar el Geocaching i començar a buscar tresors!

Com amagar un 'geocache'?

Si us animeu a amagar un geocache, heu de tenir com l'objectiu clar i determinar on l'ubicareu, perquè tingui certa dificultat trobar-la. Per fer-ho, es recomana que abans hàgim trobat una bona quantitat de fites, per així poder-ne crear una de millor.

Cal tenir en compte que els geocaches han d'estar separats, almenys, per 161 metres entre ells. A més, sobra dir-ho, s'han d'amagar en llocs on estigui permès, on es pugui accedir amb facilitat i seguretat.

Evidentment, també haurem d'escollir el contenidor adequat. I és que, a l'estar amagat a l'aire lliure, haurà de suportar tant el pas del temps com les inclemències meteorològiques, per la qual cosa ha de ser impermeable i ha d'estar ben etiquetat. També haurem d-afegir-hi a dins la llibreta de registre.

Quan registrem el geocache al sistema, és important introduir les coordenades ben precises. També haurem d'afegir les referències de mida, dificultat i terreny de l'indret.

I ja ho podrem publicar al lloc web, afegint també una descripció, i podent afegir alguna pista. Voluntaris de la comunitat revisaran si tot està en ordre abans de ser publicat definitivament.